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00881、00900等八檔台股ETF調整成分股 新增名單出爐

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
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臺灣指數公司18日公告包含國泰台灣5G+、富邦特選高股息30、中信成長高股息、野村臺灣新科技50（00935）、富邦臺灣中小（00733）、FT臺灣Smart（00905）、中信臺灣智慧50（00912）、中信上櫃ESG 30（00928）共八檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，相關成分股納入和刪除變動將自2025年4月18日交易結束後生效（亦即2025年4月21日起生效）。

國泰台灣5G+追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數，此次30檔成分股中新增及刪除各一檔，換股檔數比例為3.3%。新增金像電（2368）、刪除華通（2313）。

富邦特選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數，此次30檔成分股中新增及刪除13檔，換股檔數比例為43.3%。新增成分股有正新（2105）、華通、聯強（2347）、宏碁（2353）、創見（2451）、華航（2610）、國泰金（2882）、神基（3005）、南寶（4766）、和碩（4938）、臻鼎-KY（4958）、世界（5347）、群益證（6005）；刪除聚陽（1477）、光寶科（2301）、台積電（2330）、義隆（2458）、可成（2474）、京城銀（2809）、中信金（2891）、大立光（3008）、家登（3680）、材料-KY（4763）、譜瑞-KY（4966）、亞翔（6139）、力成（6239）。

中信成長高股息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數，此次50檔成分股中新增及刪除18檔，換股檔數比例為36%。新增成分股有儒鴻、瑞昱、國產、潤弘、長榮、萬海、大立光、順達、玉晶光、大聯大、南寶、聖暉*、全家、群益證、樺漢、緯穎、復盛應用、洋基工程；刪除統一、三陽工業、長榮鋼、微星、華固、慧洋-KY、統一超、日月光投控、天鈺、世界、啟碁、環球晶、矽創、南電、富邦媒、豐泰、中保科、裕融。

野村臺灣新科技50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數，此次50檔成分股中新增及刪除三檔，換股檔數比例為6%。新增智原、創意、世芯-KY；刪除欣興、中美晶、萬潤。

富邦臺灣中小追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數，此次50檔成分股中新增及刪除45檔，換股檔數比例為90%。新增成分股有東陽、耿鼎、億泰、榮星、春源、麗正、大同、群光、建準、創見、冠西電、華經、資通、強茂、櫻花建、日勝生、亞航、漢翔、第一保、盛達、力特、富華新、銘異、晶睿、群創、安馳、牧德、智易、瑞智、駐龍、國精化、弘凱、建國、隆大、工信、鄉林、長虹、迎廣、浪凡、凌華、達麗、力成、龍德造船、來頡、寶一；刪除直得、上銀、為升、宇隆、IKKA-KY、華通、海悅、昆盈、金像電、台光電、億光、凌陽、圓剛、偉詮電、盟立、敦陽科、亞光、智原、華晶科、景碩、新日興、玉晶光、創意、聯鈞、碩天、達邁、海華、大銀微系統、聯德控股-KY、凌通、眾達-KY、訊連、祥碩、遠雄、邁達特、同欣電、光聖、達發、洋基工程、AES-KY、采鈺、南電、振樺電、羅昇、鈺齊-KY。

FT臺灣Smart追蹤臺灣指數公司特選Smart多因子指數，此次129檔成分股中新增23檔、刪除40檔，總檔數降至112檔。新增成分股有聯華食、國化、京城、宏璟、新興、中航、第一保、偉訓、富華新、一零四、群創、智易、新至陞、海華、瑞智、拓凱、智伸科、巨路、帆宣、全國電、波力-KY、商億-KY、鈺齊-KY；刪除統一、大統益、華友聯、名軒、儒鴻、堤維西、大山、東鹼、和桐、喬山、東和鋼鐵、聯電、京元電子、全新、國產、皇翔、華固、富邦金、國泰金、凱基金、中信金、神基、晟銘電、奇鋐、台灣大、洋華、健策、佳醫、南寶、致伸、群益期、瑞儀、精成科、宏正、鈺邦、矽創、勤誠、菱光、寶成、中聯資源。

中信臺灣智慧50追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數，此次50檔成分股中新增及刪除各一檔，換股檔數比例為2%。新增長榮航、刪除欣興。

中信上櫃ESG 30追蹤臺灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數，此次30檔成分股中新增及刪除各一檔，換股檔數比例為3.3%。新增昇達科、刪除閎康。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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