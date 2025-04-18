關稅暫緩股市反彈…專家：變數仍多 主動式ETF更彈性

美國4月9日宣布關稅政策暫緩90天實施，消息激勵全球股市急速反彈，台股更自17391點反彈11.19%。投信法人表示，在關稅政策仍充滿變數的當下，投資人透過台股主動式ETF靈活調整持股，選股不選市仍是重點策略，可聚焦電子零組件、半導體、生技等具中長線成長動能的標的。

財富管理專家表示，觀察自9日美國政府意外踩下剎車，宣布關稅戰暫緩90天實施後，激勵全球股市反彈，截至17日止，台股大盤也從波段低點17391點反彈11.19%，各類股指數表現全數上揚。

進一步觀察反彈幅度前十大類股，電子與非電類股都有表現，當中以電腦及周邊設備上漲20.9%表現最佳、電子通路19.27%居次，運輸類以18.98%居第三，其他上榜的類股還有電子零組件、光電、玻璃陶瓷、運動休閒等等，指數漲幅都超過15%，也反映出在類股表現輪動分散下，當前選股操作更顯重要。

專家進一步指出，台股主動式ETF因可隨時根據市況靈活調整投資組合，操作上更具彈性，也兼享交易便利、持股透明度高等優點，在現階段關稅政策搖擺不定、資金輪動快速的環境下，適合做為投資人參與台股市場的投資工具。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，近期股市表現仍受美國關稅政策動向所牽制，不過隨著市場也已陸續反映關稅衝擊，協商談判以及廠商的應變也持續進行中，加上台灣企業本次庫存問題不如2022年嚴重，因此可伺機逐步分批布局體質與成長性俱佳的中長線趨勢標的，選股不選市仍為核心策略，成長與價值並重，產業方面，包括電子零組件、半導體、電信、居家生活、生技等可持續留意。 美國4月9日宣布關稅政策暫緩90天實施後，台股各類股指數表現。圖／群益投信提供

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