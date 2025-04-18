AI 算力需要電力 法人看好美國電力基建相關族群

美中兩強從川普1.0的貿易戰、科技戰，到川普2.0的關稅戰、金融戰，未來不排除上演AI戰。法人分析，未來美中兩強AI對抗，美國AI勝出關鍵不是算力而是電力，預估美國電力及基礎建設類股，將享川普MAGA政策投資紅利，未來成長潛力值得關注。

今年以來美股震盪，唯獨公用事業類股不僅逆勢抗跌，反而上漲2.6%，若從近1年來看，標普500公用事業指數更創下21.4%的雙位數漲幅，遙遙領先其他美股各產業指數，同期間表現居次是金融及電信指數，分別上漲17.5%、6.0%，顯示現今美股遭關稅之亂，防禦產業三劍客順勢出線。

投信法人表示，川普2.0上路造成股市動盪，市場資金重返防禦產業佈局心態明顯，特別是涵蓋電力基建股的美股公用事業類股，從這波美股8日低點反彈以來，仍維持6.4%的漲幅，明顯超越S&P500指數表現，看出電力等公用事業股「趨漲抗跌」的投資優勢相當明顯，有望吸引追求電力成長商機兼顧具防禦能力的穩健投資族群青睞。

新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌分析，目前機構法人紛紛看好電力類股投資前景，原因包括川普新政策紅利：美國享有製造業回流大勢，帶動各主要州的電價需求強勁強勁，未來電價會持續上升；其次是AI新科技紅利，AI資料中心等基建設施急需龐大的電力基礎建設支援，預估將帶動電力基建企業獲利成長增速，且相較過去幾年呈翻數倍成長，成為美股公用事業中，最具成長與防禦雙重利基題材的明星產業。

值得注意的是，美國總統川普日前公開對話提到，美國想與中國在AI、製造業領域一爭高下，必須優先改善電力供應不足與電網老化兩大問題。川普更進一步主張，未來美國應開放企業自行蓋專屬電廠來自給自足，並承諾會以「創紀錄」速度來核准新電廠申請。

劉恆誌認為，川普提出自蓋電廠想法，表示未來美國能源政策傾向自由化、自建化，企業不再完全依賴老舊公共電網供電，而是創建「自有發電」與「備援系統」來「自建電力」，可以確保企業營運不受氣候天災或人為因素影響，提供電力基建更多商機，未來電力產業成長潛力更大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。