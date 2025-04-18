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台積電遭外資連環砍價…009804設上限「防失控」！個股崩殺主打分散生存權

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電股價震盪引爆ETF集中風險，009804應聲登場設30%上限防災。中央社
台積電股價震盪引爆ETF集中風險，009804應聲登場設30%上限防災。中央社

近期多家國際外資機構紛紛下修台積電目標價，最高調降幅度達300元，反映市場對科技股評價出現震盪之際，投資人對ETF的集中風險也開始產生疑慮。針對此一市場動態，聯邦投信表示，關於4月16日上市的「聯邦台灣精彩50 ETF」證券代號009804 (諧音：久發利市)，正是一檔回應此類風險的全新工具，其特色在於：針對個別成分股（如台積電）設定持股上限30%，不僅保留成長動能，也有效分散集中風險，提供投資人更穩健的資產配置選擇。

台積電成ETF關鍵成分，過度集中風險浮現

目前市面上多檔市值型ETF對台積電的持股比重佔比逾六成，隨著台積電一檔股票的漲跌大幅牽動整體ETF績效，當個股評價修正時，亦將放大整體波動風險。聯邦投信產品協理何彥樟指出，傳統市值型ETF雖具代表性，但在極端市場狀況下，可能出現「單一個股主導整體走勢」的結構性問題。

聯邦台灣精彩50 ETF：降低集中風險，佈局多元產業

009804採用創新設計，將單一標的指數成分股（如台積電）投資上限設定為30%，其餘70%則分配至其他台灣具代表性之產業與公司。涵蓋如AI伺服器鏈、IC設計、內需消費、民生通信與金融保險等板塊，具備較強的結構彈性與抗波動能力的優勢。

據歷史資料顯示，009804所追蹤之「台灣50權重上限30%指數」，下表可觀察到其在過去10年中的差異，有8年呈現低於「台灣50指數」的年化波動度，顯示其結構設計有助於降低市場波動對投資組合衝擊的機會，進一步強化投資組合適配性。

來源：FTSE Group、臺灣指數公司、聯邦投信整理；資料日期：2014/12/31~2024/12/31。
來源：FTSE Group、臺灣指數公司、聯邦投信整理；資料日期：2014/12/31~2024/12/31。

何彥樟表示，「聯邦台灣精彩50 ETF」提供的是一種更進化的被動投資策略，不只是單純複製市值權重，而是經過結構優化、風險控制後的配置架構，適合偏好定期定額、退休理財與中長期穩健投資的族群。

台股ETF進入「風險分散2.0時代」

隨著市場波動加劇，ETF不再只是「跟著指數走」的工具，如何在報酬與風險間取得平衡，將成為下一階段投資重點。何彥樟呼籲投資人思考：「你買的ETF，是投資這50家公司，還是只考慮台積電的漲跌幅？(註) 」009804的設計初衷，就是要讓台股投資更精彩，也能有機會不再驚險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009804聯邦台精彩50 ETF 台積電 市值型 科技股

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