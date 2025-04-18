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0050買整張變簡單？只剩3天可投票「不做分割不會過」…網分三派大亂鬥

聯合新聞網／ 綜合報導
0050要變親民了？一張入手約4萬上下不是夢，但得先投票。本報資料照片
0050要變親民了？一張入手約4萬上下不是夢，但得先投票。本報資料照片

元大台灣50（0050），若以1比4成功分割案通過，未來一張只要約4萬元入手，小資族不必再靠零股進場，也能更輕鬆參與質押、借貸等交易機會。專家也指出，相較零股下單價差大、不可出借、無法質押，整張交易仍有其優勢。

但創下原型ETF首例分割案的前提，必需要投資人實際「動手投票」才能通過...

投票開放至4月21日晚間11點59分，未投者即視同未出席，會直接影響門檻是否過半。

網友怎麼看支持派：分割有其必要性，「一張只要4萬，以後小資就能直接買整張了」、「零股雖然能買，但不能質押，對想借貸的有差」、「對散戶友善的事，我願意投一票贊成」。

反感派：被催票催到煩，「簡訊、LINE、紙本全來，是有多怕不過？」、「越催我越反感，已投反對」、「元大搞這麼大排場，感覺背後有盤算」。

隨意無感都可以派：分不分割沒差，「反正跟著指數走，有差嗎？」、「價格低又怎樣，進場時間點才是重點」。

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如何投票？

根據元大公告，各大券商APP點選「股東e服務」即可進入投票流程，選擇「電子投票」後會直接出現0050議案，整個流程只需約30秒即可完成，投票截止至4月21日23:59。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 股票分割 質押

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