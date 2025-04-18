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00878帳面報酬剩0.5％依舊抱好135張！存股哥：低點才可買進更多張數

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
即便帳面報酬僅0.5%，存股哥仍持有00878共135張，堅信時間是最強盟友。記者林俊良／攝影
即便帳面報酬僅0.5%，存股哥仍持有00878共135張，堅信時間是最強盟友。記者林俊良／攝影

＊原文發文時間為4月17日

上一篇文章提到，依據00878現有的平準金組成及過去配息規律來看，本季的市場預期的配息區間可能會落在0.35左右，但實際配息金額仍需等待正式公告，此為我自己的推估。

這1-2個月我仍繼續提升00878的持有張數，目前持有135張成本均價19.7，帳面報酬以4/17收盤價19.8計為$13,500（0.51%)，雖然帳面報酬因為股災影響下降了許多，本季配息也可能減少，但00878仍可為我提供穩定現金流

00878如照預期配0.35，我本季領息$47,250，較上一季$62,500少了約24%的股息，股息減少沒有關係，我可以在股價相對低點時買進更多張數，如果因為股災就害怕而停止買進，那未來股價與股息回升時，我也得不到相應的報酬。

除了00878之外，其他高股息也因為這次的股災導致平準金組成降低，所以我認為本季普遍配息降低的可能性比較大一點，上一季我領息共$140,750，如同步調降24%，那我本季領息金額可能為$106,609。

看起來確實降低不少，不過平均每個月我還是有3萬多的股息，這樣的現金流對我這個半退休的待退人員來說還是一筆相當不錯的被動收入，青菜蘿蔔各有所好嘛，我還是覺得用高股息組的月月配股息現金流比較適合我的生活模式。

歷史經驗來看市場長期向上，也許未來的某一天再回頭看，這段低谷期可能也只是眾多波折中的一小段而已，接受市場的所有必然性，長期持有股息再投入，就算現在風雨當前，我相信時間會是你最可靠盟友。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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