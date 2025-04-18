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報稅季投資優勢曝光！富豪卡位00725B 月領636元還能免稅免補充保費

聯合新聞網／ 綜合報導
報稅季也成推力，債券ETF享有750萬免稅額度與免徵補充保費優勢，穩健型投資人卡位中。聯合報系資料照
報稅季也成推力，債券ETF享有750萬免稅額度與免徵補充保費優勢，穩健型投資人卡位中。聯合報系資料照

股市持續受到關稅戰影響，現金及債券成為替代配置選項，下周一（4/21）共18檔債券ETF即將除息，包括6檔月配型及12檔季配型，其中季配型就有三檔年化配息率突破6%，包括00725B、00726B、00782B，本日最後買進日持續吸引市場關注。

稅務專家提到，下個月報稅季到，以投資角度建議，投資級債ETF目前殖利率約6%水準，而債券息收屬於海外所得，有750萬免稅額度及免徵補充保費優勢，息率優於公債，違約率又低於非投等債，已是富豪大戶資產配置的關鍵核心。

以這次年化配息率最高的國泰投資級公司債（00725B）估算，每單位配息0.636元，代表持有一張可領636元，除非持有部位超過11792張，否則都還在免稅範圍內。

投等債今年以來資金流入達230億美元，相當強勁，預期在風險趨避下，資金將持續流入信用品質高的券種。00725B債券ETF經理人表示，面對川普帶來的不確定性，分散投資布局會更有機會提高投資勝率，截至3月底，美投等債收益率來到5%，高於5年均值，具備收益優勢，建議將投資級公司債納入優先考量。現階段建議逢回加碼的漸進式布局，以相對便宜價格入手，累積更多ETF張數，再配合定期定額，進行微笑曲線的長線布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00725B國泰投資級公司債 二代健保補充保費 債券ETF 川普

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