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海外高股息 ETF 展現修復力 00956、00963秒填息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期全球金融市場因關稅戰而動盪不安，以往被投資人視為有收益護體的高股息ETF也難逃衝擊，普遍交出負報酬成績，顯示關稅戰確實影響投資人信心。不過，海外高股息ETF歷經關稅戰打擊後，仍展現較佳的修復力，主因在於投資組合的產業與地區相對分散，妥善發揮降低波動之效。例如18日除息的兩檔海外高股息ETF中信全球高股息（00963）與中信日經高股息（00956），這次配息分別為0.055元、0.11元，開盤後隨即完成填息。

中國信託投信表示，美國總統川普提出的對等關稅政策，嚴重衝擊全球股市，台股也一度重挫，主要來自於出口導向企業的獲利預期下滑，以及市場對經濟成長放緩的擔憂。然而觀察海外高股息ETF，因涵蓋更多元化的市場與產業，這波關稅戰風暴受到的影響相對較小，特別是科技與新能源相關領域，仍具成長動能。

00963經理人陳雯卿指出，今年以來受川普關稅政策不確定性與DeepSeek引發的AI成本疑慮，科技股深受拖累；反觀金融與傳產股在此波行情中展現漲勢，00963聚焦金融、工業、能源及房地產等傳產類股，投資人透過配置可達到較佳的風險分散、產業類股輪動優勢。

00956經理人王建武則表示，日本東京證交所為提升日股吸引力，自2022年開始陸續推動各項改革措施，促使日本企業紛紛加強自身的股票回購、股利發放等政策。相對於改革前，日股在改革後抗跌能力明顯提升，特別是高股息等投資標的，也反映在00956的表現。

此外，王建武說，統計近十年來歷次股災發生後，自低點定期定額持有日經高股息指數至下一次高點之波段報酬表現，日企因積極跟上東證所改革浪潮，大幅改善股東回饋的力量不容小覷，高股息投資標的谷底反彈力也相對突出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息 關稅 高股息

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