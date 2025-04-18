00919、00878配息注定縮水？從大魚大肉回到三菜一湯「其實這才是日常」

群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）兩檔高人氣ETF，近期雖仍維持不低的水準配息，但不少存股族開始擔心，萬一股市持續動盪、企業獲利下修，未來能不能還繼續穩定高配息水準？害怕10幾％殖利率過去配得又高又爽，好日子真的要結束了嗎，會不會一去不復返？

其實，殖利率回到5%左右，根本就不叫「縮水」，是回歸正常。

多頭行情推升下，ETF除了領到成分股公司所發送的股息外，還價差吃飽飽，也就是所謂的「資本利得」。當時許多投信將把這筆獲利也拿來配，才會出現動輒「雙位數殖利率」的夢幻配息。這樣「超配」情況，只能當成是市場給的額外福利（像：績效獎金），絕非如上班族每月的固定本薪；並非是常態。

高股息ETF的合理殖利率落在4～6%之間，配得多是驚喜，配得少也不代表有問題。

00919這次配0.72元、殖利率也還是雙位數，但市場早已預期，投資人也應該有心理準備先打好預防針：未來股市反轉走空、資本利也得不再，配息縮水會是必然的結果。

另一檔人氣王00878即將公布新一季配息，目前的收益平準金只有0.35元、資本平準金4.59元，與過去能配發到0.5元時相較明顯減少；市場推估本次可能落在0.35元附近，呼應了在不同景氣階段配息自然會有波動，股息絕非是固定收益，投資人務必要能夠理解。

從大魚大肉回到三菜一湯，不代表不好吃，這才是高股息ETF本來的樣子

高股息ETF的本質還是追求現金流（相對市值型較高的股息），而不是配息暴衝，與其在意這次哪檔高股息ETF又配了多少？更該關注整體報酬與資產穩定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。