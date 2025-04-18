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0050分割案「非多數決」以為穩過？清流君：要闖2關沒投票贊成再多也沒用
元大台灣50（0050）分割投票最後倒數，4月21日23:59 截止。
很多人以為：「大家都贊成，應該會過吧？」
但事實是：這次不是簡單的多數決。
根據規定，這項議案必須：
一、出席過半（也就是有投票），
二、過半數贊成，才會通過。
換句話說，沒投票，就不算數；贊成票再多也沒用。
這次是台灣ETF史上第一次透過受益人會議進行分割表決，意義重大。
若希望台灣未來的ETF制度更進步、更有彈性，這一步，不能缺席。
投票方式很簡單，各大券商App打開「股東e服務」，找到0050議案就能完成，30秒內搞定。
歡迎幫忙分享，讓更多人知道這件事值得一投。
◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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