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0050分割案「非多數決」以為穩過？清流君：要闖2關沒投票贊成再多也沒用

聯合新聞網／ 清流君
門檻高！0050分割要「過半又過票」。（中央社）
門檻高！0050分割要「過半又過票」。（中央社）

元大台灣50（0050）分割投票最後倒數，4月21日23:59 截止。

很多人以為：「大家都贊成，應該會過吧？」

但事實是：這次不是簡單的多數決。

根據規定，這項議案必須：

一、出席過半（也就是有投票），

二、過半數贊成，才會通過。

換句話說，沒投票，就不算數；贊成票再多也沒用。

這次是台灣ETF史上第一次透過受益人會議進行分割表決，意義重大。

若希望台灣未來的ETF制度更進步、更有彈性，這一步，不能缺席。

投票方式很簡單，各大券商App打開「股東e服務」，找到0050議案就能完成，30秒內搞定。

歡迎幫忙分享，讓更多人知道這件事值得一投。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 季配息 股票分割

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