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主動式ETF 靈活應對波動

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

今年以來台股歷經大跌大漲，投信法人表示，大盤預料將延續震盪走勢，在市況未明與波動延續下，操作上也更加仰賴選股，投資人可透過主動選股、靈活調整部位台股主動式ETF應對。

包括野村臺灣智慧優選（00980A）、統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）等主動式ETF將從5月起陸續掛牌。

主動群益台灣強棒ET經理人陳沅易表示，台股基於投資題材多元，不乏體質與成長性佳的企業，過往在逢重大利空而重挫時，修復能力佳，而回檔之際不失為中長線布局契機。

例如在金融海嘯後聯準會將升息，油價崩跌引發景氣擔憂之時進場投資，後半年總報酬表現近7.5%、後一年近20.9%；新冠肺炎疫情肆虐，致使台股大跌，當時進場布局後半年總報酬近37.8%、後一年達73.8%，可見股市修正整理之際也是適宜主動出擊、把握中長期機會之時。

陳沅易指出，主動式台股ETF優勢在於投資組合可隨時因應市況動態調整，像是近期美國對等關稅議題令金融市場波動劇烈，台股同樣深受牽動，這也更加凸顯在政策雜音紛擾籠罩下，主動操作、彈性調整持股風格來應對多變局勢的必要性。

展望後市，短期波動難免，但考量台廠過往應對國際情勢變化，展現靈活調整能力，回檔也是主動尋找被錯殺的投資標的機會。產業方面，AI長線大趨勢並未改變，包括先進製程、IC設計等仍值留意，非電族群則可留意生技、金融等表現。

統一投信表示，統一台股增長主動式ETF主打「市值大、機會大、成就大」三大特色，瞄準台股市值前300大企業兼具營運穩健及高成長潛力標的，預計5月27日掛牌上市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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