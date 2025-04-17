快訊

已與日、墨談關稅 川普預告今輪到「這1國」：大陸也想與美方會面

藍委拉倒柵欄替群眾開道「為何將人民頭家隔在外？」 北市警第3度舉牌警告

前10名沒有美國！2025全球智商排行出爐 台灣緊追「這國家」排行第2

6檔月配型投等債ETF將除息 00937B年化配息率逾6%最高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
6檔4月21日除息的月配型投等債ETF配息表現。資料來源：CMoney，統計至4/17，相關配息率採4/17收盤價計算
6檔4月21日除息的月配型投等債ETF配息表現。資料來源：CMoney，統計至4/17，相關配息率採4/17收盤價計算

4月債券ETF陸續上演除息大秀，近日為除息旺季。觀察六檔預計在4月21日除息的月配型投等債ETF，年化配息率皆有5%以上；其中，投等債ETF人氣王-群益ESG投等債20+（00937B）每受益權單位配發0.08元，以4月17日收盤價15.11元來計算，年化配息率6.35%，配息表現最亮眼，除息日為4月21日，4月18日為最後買進日。

財富管理專家表示，川普關稅政策砲火四射，衝擊全球經濟的未來發展，同時導致利率上漲、信用利差擴大，投資者重心移轉至避險資產。面對市場波動劇烈，債券投資應回歸穩定息收為核心，其中，投資等級債券因票息率高、違約率低而深受市場關愛；若是有現金流需求的投資人，則可配置月配型投等債ETF。在月配型投等債ETF中，00937B不只有亮眼配息表現，受益人數、規模皆居同類型產品之首，具備高流動性優勢，最適合在市場動盪之時持有。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄指出，川普關稅政策搖擺不定，使得當前市場增添諸多不確定性。面對市場將持續出現偶發性波動，預期接下來投等債信用利差將隨市場波動回落而縮窄，不過川普政策對經濟衝擊在所難免下，因此，現階段債券投資應優先考量高評級債券的收息策略。

此外，市場預期聯準會最快有望在六月降息，在利率下行趨勢不變下，長天期債更具有資本利得空間，其中，結合ESG概念的長天期BBB級公司債最值留意，其兼具債信品質、收益優勢，能一次滿足投資人對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF

延伸閱讀

大讚美日關稅會議「非常有成效」 川普喊：每個國家都希望見面

關稅立場何時再轉向？策略師建議緊盯1指數 有機會觸發「川普護盤」

日美交涉關稅不順利？ 傳川普怨駐日美軍經費負擔「不公平」

「美日重大進展」川普罕見親自出席關稅談判 日媒：日方恐處境艱難

相關新聞

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

川普關稅核彈襲擊！00878、00919還能抱？這檔僅跌4.6%穩過大盤…20檔高股息績效一次看

關稅風暴引發台股震盪，股民的心情跟著台股上沖下洗，這波股災也讓0050、00878、00919等人氣ETF紛紛跳水。

00725B確定配0.636元 年化配息率上看7%

美國總統川普關稅政策引發市場震盪，國泰投資級公司債（00725B）今公告第二階段實際配息金額，每受益權配息金額為0.63...

降息未明、通膨猶在！投信總經理：00922搶攻AI動能、00725B穩領息

國泰投資級公司債ETF（00725B）今日也公告第二階段實際配息金額，每單位配發0.636元，除息日為4月21日，最後買進日為4月18日。

009800、009801、009802、009803新ETF無限發行！楚狂人分析：到底能不能買

ETF代碼從五位數變成六位數，最新的009800、009801、009802、009803，新的ETF無限發行，從廣告上來看永遠都可以輕鬆擊敗大盤，但很少人會提到後續的投資風險...

債券創新低進場接刀還是買在起漲點？小童：00937B、00953B領息派慎入

債券創新低進場接刀還是買在起漲點？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。