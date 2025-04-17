6檔月配型投等債ETF將除息 00937B年化配息率逾6%最高

4月債券ETF陸續上演除息大秀，近日為除息旺季。觀察六檔預計在4月21日除息的月配型投等債ETF，年化配息率皆有5%以上；其中，投等債ETF人氣王-群益ESG投等債20+（00937B）每受益權單位配發0.08元，以4月17日收盤價15.11元來計算，年化配息率6.35%，配息表現最亮眼，除息日為4月21日，4月18日為最後買進日。

財富管理專家表示，川普關稅政策砲火四射，衝擊全球經濟的未來發展，同時導致利率上漲、信用利差擴大，投資者重心移轉至避險資產。面對市場波動劇烈，債券投資應回歸穩定息收為核心，其中，投資等級債券因票息率高、違約率低而深受市場關愛；若是有現金流需求的投資人，則可配置月配型投等債ETF。在月配型投等債ETF中，00937B不只有亮眼配息表現，受益人數、規模皆居同類型產品之首，具備高流動性優勢，最適合在市場動盪之時持有。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄指出，川普關稅政策搖擺不定，使得當前市場增添諸多不確定性。面對市場將持續出現偶發性波動，預期接下來投等債信用利差將隨市場波動回落而縮窄，不過川普政策對經濟衝擊在所難免下，因此，現階段債券投資應優先考量高評級債券的收息策略。

此外，市場預期聯準會最快有望在六月降息，在利率下行趨勢不變下，長天期債更具有資本利得空間，其中，結合ESG概念的長天期BBB級公司債最值留意，其兼具債信品質、收益優勢，能一次滿足投資人對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。