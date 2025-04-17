關稅政策擾亂金融市場 布局債市中長線投資甜蜜點

美國總統川普的對等關稅政策，引發近期股債匯市場劇烈波動。統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，雖然川普給予多數國家90天的政策豁免期，並進入與各國的談判階段，使短期市場情緒得到些許舒緩。但關稅的不確定性將持續影響股債市場，投資人需持續關注關稅對通膨與經濟的影響，以及聯準會是否因此改變貨幣政策的節奏。

張美媛表示，最新公布美國3月CPI 及PPI年增率略為降溫，顯示短期通膨壓力放緩，但數據未包含關稅漲價因素，後續通膨將會陸續反應。依據紐約聯準銀行的調查，未來一年通膨預期上升0.5個百分點至3.6%，但三年預估維持3% 不變，五年通膨預估甚至下降 0.1個百分點至2.9%，顯示短期民眾雖擔憂通膨與經濟前景，但仍相信長期通膨可控。

統一投信表示，在市場充滿高度不確定性的背景下，投資人可以透過持有長天期ESG公司債ETF，掌握具備高品質及高票息特色的資產，兼顧債息收益與投資風險控管。未來利差收斂或長債利率回落時，亦有資本利得潛力，是進可攻、退可守的投資配置優選。近期基差交易平倉(去槓桿)推動美公債30年期殖利率彈升，加上股市大跌推動信用利差擴大的雙重影響，使債市殖利率上升至高檔，為前次高點後少見的投資甜蜜點，投資人可把握此相對佳的中長線進場機會。

統一ESG投等債15+ETF（00966B）預定在5月5日除息。這次預估配息金額已經公告，投資人可到統一投信官網查詢(https://www.ezmoney.com.tw/news/?tid=1) ，實際配息金額也將於4月30日宣布。5月2日為參與這次配息的最後交易日，投資人只要在此前買進並持有，就能享有這次配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。