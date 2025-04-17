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再一檔ESG季季配台股ETF報到 009809發行價10元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
富邦淨零ESG 50（009809）小檔案。業者提供
富邦淨零ESG 50（009809）小檔案。業者提供

碳定價時代來臨！環境部於2024年8月29日宣布，「碳費收費辦法」及「自主減量計畫管理辦法」，同時公布「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」，完成碳費制度的三項配套子法。綠色轉型。為接軌國際淨零倡議，投資勢必也要跟上，富邦投信已於3月初取得富邦淨零ESG 50（009809）核准募集發行。

富邦淨零ESG 50追蹤指數為S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數、風險等級為RR4、發行價為10元、經理費200億元以上收0.15%；200億元（含）以下收0.3%、保管費為0.03%、配息頻率為季配息、保管銀行為彰化銀行。

富邦淨零ESG 50不僅是富邦投信繼富邦公司治理（00692）之後的永續之作，也將是首檔將國際淨零轉型高標準指標「範疇三」，納入指數篩選邏輯的台股市值型ETF。

富邦投信指出，隨著歐盟逐步推動碳邊境調整機制（CBAM），全球碳定價趨勢日益升高，我國碳費制度雖已完成配套法案並正式上路，但目前每噸新臺幣300元的費率仍與歐盟等國存在顯著差距。此情形使得我國出口產品在未來可能面臨較高的碳稅成本，進而削弱其國際競爭力。

根據估算，現行碳費將對各行業毛利率產生影響，範圍自最低的0.60%至最高的43.03%，以水泥業衝擊最為顯著。隨碳費費率計畫性調升至2030年每噸1,200至1,800元，未來企業盈利將面臨更大的挑戰。此外，國際市場對產品碳足跡要求日益嚴格，若我國碳價持續偏低，出口企業恐需承擔更高額外稅負。

過去兩年全球AI浪潮崛起，許多人認為AI熱潮讓資金流出ESG，然觀察過去在算力需求持續走升下，伺服器與數據中心的耗電量極高，產生大量耗能，諸多AI大廠為了降低電費與碳排放，不得不積極尋找再生能源與儲能解決方案，反倒推升ESG相關需求。

由於S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數聚焦具有減碳優勢的公司來提升長期投資效益，並以接軌國際減碳框架為投資主軸且忠實呈現臺灣中大型股表現，在追求長期資本增值機會同時捕捉淨零轉型效益，提供投資人一同參與台股淨零轉型的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ESG 富邦投信

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