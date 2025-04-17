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川普關稅核彈襲擊！00878、00919還能抱？這檔僅跌4.6%穩過大盤…20檔高股息績效一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
川普關稅政策引爆台股震盪，人氣ETF如00878、00919重挫，但抗波動能力突出的00961，今年來僅跌4.67%，表現優於大盤與同類ETF。記者余承翰／攝影
川普關稅政策引爆台股震盪，人氣ETF如00878、00919重挫，但抗波動能力突出的00961，今年來僅跌4.67%，表現優於大盤與同類ETF。記者余承翰／攝影

台股在10天前上演「黑色星期一」慘劇，美國總統川普（Donald J. Trump）對等關稅（Reciprocal Tariff）措施一曝光，4月7日一開盤隨即暴跌逾2000點，隨著川普及政策「滾動式」調整，台股4月以來皆不平靜，今（17）日開盤也下跌逾200點，逼近19000點大關後再反彈。

關稅風暴引發台股震盪，股民的心情跟著台股上沖下洗，這波股災也讓0050、00878、00919等人氣ETF紛紛跳水。由於關稅政策反覆，市場變數仍高，投資人將資金開始轉向穩健型資產，其中以「高息型」台股ETF為大宗，近來的大漲大跌，也更凸顯出FT臺灣永續高息（00961）抗波動的能力。

川普針對關稅議題開戰，對全球股市造成衝擊，法人指出，在台股震盪期間，台股ETF人氣不減，尤其高息型受投資人喜愛，而配息穩定或產業分散明顯的ETF，因下檔風險有限，也較能吸引投資人青睞。

針對近期市場波動，理財專家也建議投資人可逢低布局高股息ETF，主因在於，高股息ETF的成分股多是營運穩定且具備獲利能力的企業，股價下跌反而可能使其殖利率上升，其低波動及高股息的特質，有助於強化投資組合中的防禦性配置。

表1：20檔高股息ETF績效表現

▲資料來源：Cmoney；資料日期：截至2025/04/15。
▲資料來源：Cmoney；資料日期：截至2025/04/15。

20檔高息ETF表現：00961抗震力道強

從今年以來的績效表現來看，最抗跌的00961十足吸引市場注意的目光。據了解，00961完美複製群益台灣精選高息（00919）的成功之路，兩者成功路線有高度相似之處，不僅有高度重疊的成分股，選股核心策略也相似。

不過，在選股策略上，00961加碼ROE篩選機制；投資專家表示，投資人在選擇時，應特別關注成分股的ROE（股東權益報酬率）以及ESG（環境、社會與公司治理）評分。一般來說，符合ROE大於0且ESG風險分數小於30的企業，在面對市場波動時，更能維持穩定的表現，降低投資風險。

再從最新數據上來看，台股大盤今年以來已下跌15.49%，然而，00961今年以來跌幅僅4.67%，不僅比大盤跌幅還輕，跌幅也遠低於00919的8.85％，而復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）今年以來也分別下跌6.6％、9.06％、9.65％；顯見00961最為抗震。

川普關稅戰衝擊股市 專家祭3大策略

針對川普關稅大刀嚴重波及台股，FT臺灣永續高息ETF（00961）基金經理人江明鴻認為，全球關稅政策的不確定性，將對台灣的除權息季產生顯著影響。他分析，關稅政策對台灣高股息企業的影響將呈現兩極化，內需型產業如金融、電信受影響較小，配息穩定性高；而出口型企業尤其是半導體相關產業，則可能因關稅增加成本壓縮利潤而影響配息能力。

對此，江明鴻建議投資人採取3大策略應對：

1.優先布局內需與防禦型高股息標的

2.分散投資以降低風險

3.逢低分批布局高股息ETF，鎖定長期殖利率

他強調，在全球關稅政策變動頻繁的環境下，以高股息ETF作為投資組合核心，不僅能提供穩定收益，更能有效應對市場波動；而00961的抗跌性與穩定收益，凸顯出在動盪市場中的投資價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00961臺灣ESG永續高息

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