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00725B確定配0.636元 年化配息率上看7%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國泰投資級公司債（00725B）今公告第二階段實際配息金額，每受益權配息金額為0.636元。示意圖。圖/本報資料照片
國泰投資級公司債（00725B）今公告第二階段實際配息金額，每受益權配息金額為0.636元。示意圖。圖/本報資料照片

美國總統川普關稅政策引發市場震盪，國泰投資級公司債（00725B）今公告第二階段實際配息金額，每受益權配息金額為0.636元，若以17日收盤價36.06元計算，單季配息殖利率為1.76%，年化配息殖利率達7.05%，除息日為4月21日，最後申購日為4月18日。

國泰投信總經理張雍川17日指出，以人為核心所主導的風險往往難以預測，但隨未知的風險慢慢明朗，長期布局機會也將浮現，建議投資人增持高評級債券並伺機加碼股票。

張雍川進一步表示，川普4月2日宣布對等關稅後，貿易戰一度造成全球各地衝擊，隨各國談判持續進行，關稅按下暫停鍵，市場獲得短暫喘息空間，但機構法人預估，未來3年美國經濟成長率恐怕不保2，低於長期平均的2.5%，在風險難以掌握的情況下，建議避開重災區，並觀察最終關稅實行狀況，以及聯準會（Fed）降息時程，台股在川普新政的衝擊下，歷經四月陣痛，短暫的泡沫過後，可以發現市場有了更多投資機會與價值。

國泰投資級公司債經理人李育齡強調，面對川普帶來的不確定性，分散投資布局才能迎接長期趨勢，投等債今年以來資金流入達230億美元，相當強勁，預期在風險趨避下，資金將持續流入信用品質高的券種。截至3月底，美投等債收益率為5.1%，仍高於5年均值，具收益優勢，建議將投資級公司債納入優先考量。現階段建議逢回加碼的漸進式加碼布局，以相對便宜價格入手，累積更多ETF張數，或維持定期定額，進行微笑曲線的長線布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00725B國泰投資級公司債 公司債 川普 配息 關稅

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