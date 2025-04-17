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降息未明、通膨猶在！投信總經理：00922搶攻AI動能、00725B穩領息

聯合新聞網／ 綜合報導
00922聚焦AI龍頭企業，搭配00725B高評級公司債穩健防守，掌握成長動能同時降低風險，打造長線投資優勢。林俊良／攝影
00922聚焦AI龍頭企業，搭配00725B高評級公司債穩健防守，掌握成長動能同時降低風險，打造長線投資優勢。林俊良／攝影

美國總統川普的關稅政策引發市場劇烈震盪。國泰投信總經理張雍川今日出席活動，發表「投資開新局 財富新思維」主題演講。他指出，凡由人為主導的風險多半難以預測，但隨著不確定因素逐步明朗，長期投資契機也將浮現。張雍川建議投資人，可考慮加碼高評級債券，同時伺機進場布局股票。

國泰投資級公司債ETF（00725B）今日也公告第二階段實際配息金額，每單位配發0.636元，除息日為4月21日，最後買進日為4月18日。

張雍川表示，川普於4月2日宣布實施對等關稅後，雖曾一度掀起新一波全球貿易戰陰影，但隨談判進行、關稅暫緩施行，市場獲得短暫喘息。不過法人普遍預估，未來三年美國經濟成長率恐跌破2%，低於長期平均2.5%。面對難以掌控的風險環境，建議投資人避開衝擊較大的區域，關注關稅實施進展與聯準會（FED）降息節奏。台股在川普新政衝擊下歷經4月短暫修正，反而釋出更多潛在投資價值。

回顧2018年關稅戰開打時的經驗，張雍川以「柳暗花明又一村」形容當時情勢。當年美國針對太陽能模組發動201調查，引發市場恐慌性下跌，但中美隨後展開談判，不到半年台股便創新高。他也提到，國安基金長年以來在穩定市場上扮演關鍵角色，過去八次進場後480日平均漲幅達27.8%、勝率超過七成，第九次進場更被視為台股的樂觀指標。

至於後續選股方向，張雍川表示，AI仍是未來趨勢主軸，可望透過提升生產效率壓抑通膨。目前AI發展已從資料中心擴展至終端應用，市場焦點也逐漸從台積電延伸至整體供應鏈。國泰台灣領袖50（00922）聚焦產業龍頭企業，產業配置包括半導體約43%、金融約18%、電腦週邊約11%，涵蓋 AI 應用鏈上核心公司，有望協助投資人掌握下一波市值成長機會。

00725B基金經理人李育齡補充，面對川普政策帶來的不確定性，資產分散仍是應對長期趨勢的關鍵策略。今年以來投資等級債已吸引超過230億美元資金流入，展現穩健吸金力。在風險趨避情緒下，資金預期將持續流向信用品質佳的債券。截至3月底，美國投資級公司債收益率仍達 5.1%，高於五年平均水準，具備明顯收益優勢。建議投資人可優先納入投等債，採「逢回加碼」的方式，逐步建倉、拉低持有成本，或透過定期定額進行微笑曲線式的長線佈局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00725B國泰投資級公司債 00922國泰台灣領袖50ETF基金

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