債券創新低進場接刀還是買在起漲點？小童：00937B、00953B領息派慎入

嗨大家好我是小童；前陣子的投資市場真的是腥風血雨，上沖下洗。不只是股市狂跌，連債券也持續修正。那到底債券ETF的後續我們應該怎麼規劃，以及關鍵區域又在哪呢？

賣債轉股的原因！

首先我自己的債券部位也跟大家分享過，我其實已經砍掉非常多了；但賣出並不是說看壞債券ETF長遠的發展，而是因為短線它已經轉弱，同時也達到我要的股市拉回避險目的，所以才選擇在4/8盤前的時候跟大家分享我要賣債轉股。

以前段時間來看，既然股市跟債市都是拉回的情況之下，自然如果你是追求報酬率的話，那長期而言當然是市值型ETF有比較大的潛在空間...

而若是要增加領息部位的話，那高股息跟債券ETF的拉回也會是你很好補足單位數的時機！

而以目前來看，債券的後市我們應該怎麼規劃？（影片錄製的時間是4月11號）

說真的，現在的環境波動很大，而川普又這麼瘋，會不會突然又改什麼沒人知道；因此大方向而言就先當作參考就好了，而短線上也務必要留意價格的波動。

債券還會上漲嗎？

我認為還是有這個機會在！

不過因為目前的股市拉回，所以我認為股市的吸引力會比較大，而債券的話建議還是先當作防守或是領息的工具會比較好！

那接著我們先來了解一下，哪些因素有機會讓債券再次走強。

以目前來說，因為我們還是處在高利率環境，所以是不是肉眼可見CPI消費者物價指數，它還是不斷的往下修正。

而通膨只要一壓下來，其實就有機會增加後續降息的次數，進而讓債券價格再次走強。

不過這是前段時間的狀況，以目前來看，因為川普對全球課徵關稅，儘管從原本的高額稅率不等，變成延後90天的10%統一稅率，但這也會讓物價稍稍受到影響，進而造成通膨的升溫。因此後續也必須要留意關稅所帶來的連鎖性影響。所以自己對於物價這方面是先保持觀望的態度不過度評論。

但確實這個從原本大壞的狀況變成小壞的好轉，也算是一種利空的收斂，所以短期勢必會有一定的支撐所在！

第二：就業與失業的狀況

因為高利率環境其實會增加很多企業的經營成本與借貸成本，嚴重一點可能還會導致裁員，甚至經營不善。因此這也是為什麼我們可以看到近期的數據，就業人數是逐漸萎縮，而失業率則是悄悄擴大的原因。

後續它只要關稅一增加，甚至回歸到高額稅率的話，那這樣企業的經營就會更困難，可能就會引發更多的失業人數；而高失業率加上關稅所引起的高物價，可能就會衍生出停滯性通貨膨脹的問題，那其實就真的會非常難解決，而且會需要花蠻久的時間。

不過這部份我認為大家也不用太擔心，畢竟只是時間拉長，但最終都還是要走向擴張以及降息的步調。因此只是差在時間的長短而已，而這也是我選擇賣債轉股的其中一個原因之一，那就是因為時間成本變高！

第三：利率與價量走勢

目前預估年底的利率是可以來到3.5~3.75這個區間，而這個區間也正是我們過去不斷分享的關鍵區域。但也因為關稅戰的問題，所以我認為這個時程有可能會走得比較久，因此就會回到你買債券的目的是什麼？

如果是價差，那或許現在拉回的股市反而會更具吸引力 如果是領息或防守的話，那目前的位置也可以說是非常優異

所以這部份就看你自己的規劃，再去選擇相對適合你的投資工具

價量走勢分析...

而價量分析上20年美債00679b除了是越過大量高點之外，同時也接近了密集成交區，所以我認為在這邊去佈局，其實也算是相對安全。

那金融債的00933B則是回到我們第一次分享的進場點，所以我認為在這樣成本優勢，同時你是有領息需求的情況之下，那現在也是很適合大家去增加單位數的好時機。

而這部份當然也包括了投等債的00937B，只不過如果你問我，ㄟ小童，那到底選哪隻會比較好比較穩定，我當然還是會跟以前一樣毫不猶豫的選00933B金融債。那原因的話你們都可以回去參考我過去分享的這部影片，裡面都會有更深入的分析比較。

那最後就是非投等債的00953b。前段時間因為高關稅的話題，所以大家都很擔心會不會影響到企業的經營，進而產生倒閉的可能。因此那時候非投等債是產生了單日超過10%的超大跌幅。

但隨著時間的收斂，其實這幾天我們都可以看到，根本就只是虛驚一場，甚至我認為這是因為大機構的對沖交易才產生這樣的超跌產生。不然其實以淨值來看，它是被錯殺的。

不過這邊我還是要提醒一下，雖然非投等債的配息很高，然後平常價格波動也不大，但只要遇到金融風暴或是一點點風吹草動的危機的話，那它畢竟還是非投資等級的債券，所以風險也會相對高。

因此大家在配置上，我自己是建議非投等債可以買，但千萬不要買太多，畢竟高報酬的背後，往往也隱含著高風險。因此如果你是要追求穩定的話，那短年期的美債或是金融債，我認為會相對安全！

總之大家在進場之前，一定要先衡量好自身的風險承受跟資金規劃，那再來選擇適合你的投資工具，千萬不要只看到它報酬好或某某達人推薦，你就無腦跟風衝進去買，因為適合他的並不一定全然的也適合你。

就分享到這邊，祝大家在這波行情中都能平安度過，也別忘了要正常吃飯、正常睡覺，畢竟投資交易只是我們人生的一部份，而不是全部。

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