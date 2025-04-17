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統一台股增長主動式ETF 00981A 預計5月27日掛牌上市

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

2025年LSEG 理柏台灣基金獎揭曉，統一投信拿下六項大獎，顯示金獎團隊在台股主動投資領域的深厚研究實力。面對近年市場波動挑戰，統一投信將於5月募集統一台股增長主動式ETF（00981A）（基金之配息來源可能為收益平準金），以主動式投資的專業策略，協助投資人靈活應對市場變局。

根據今年理柏基金獎評選規則，獲獎基金在三年、五年及十年期的風險調整後績效，必須具備比同類型基金更加優異的表現。此次統一投信在理柏基金獎的獲獎基金，涵蓋資訊科技股票、亞太區股票、大中華股票及亞洲新興市場等四大領域類別。統一亞太基金在亞太區股票型五年期類別脫穎而出，統一強漢基金（新台幣）則在大中華股票型五年期和十年期雙雙獲獎，更是連續第四年摘下五年期桂冠，並連兩年獲頒十年期殊榮。統一大龍印基金也在亞洲新興市場股票類別拔得頭籌，同時榮獲三年及五年期大獎。

統一投信表示，作為統一投信台股旗艦基金，統一奔騰基金除了在理柏基金獎中，拿下資訊科技股票三年期大獎，還獲得今年金鑽獎「國內股票型-科技類股基金」。統一奔騰基金的經理人陳釧瑤，是統一投信新推出的統一台股增長主動式ETF（00981A）的擬任基金經理人，擁有超過17年產業及投研資歷，將以紮實的基本面研究為基礎，發揮主動選股優勢。

統一台股增長主動式ETF（00981A）主打「市值大、機會大、成就大」三大特色，瞄準台股市值前300大企業兼具營運穩健及高成長潛力。募集期間，00981A每股發行價10元，預計5月27日掛牌上市。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

統一投信 股票

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