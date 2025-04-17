00982B三大亮點曝！蜜蜂爹解析：這檔投資級債ETF…股市不穩時的保護傘
基礎債券懶人包
大家好，我是蜜蜂爹，今天這集來聊聊...
債券 穩定配息好夥伴
最近股市波動大，尤其美國川普一句話，市場就跟著大震盪，這時就有不少人來問爹：「除了高股息ETF，有沒有更穩定領息的工具？」
爹的答案是：債券ETF！
它不像股票那樣漲跌大，債券的本質就是「借錢收利息」，目標是建立長期穩定現金流，而不是追短線價差或爆發性高配息。
但說到債券ETF，大家常見的譬如：
1.00687B 國泰20年美債（政府債券，安全且波動高）
2.00719B 元大美債1-3（短天期，波動較小）
這次爹想分享的是即將IPO上市的 00982B
是長天期投資級公司債 ETF，而且是月配息＋發行價10元，主打指數殖利率有到6.15%，算是滿吸引人的，且適合追求穩穩收息、又願意承受一點波動的投資人！
00982B 三大亮點：
1.嚴選好信評，優息長天期（聚焦BBB級公司債）
2.月配息＋收益平準金＋10元發行價，小資也能輕鬆參與
3.風險把關債進化，存債神隊友，資產配置更安心
債券ETF不是老人才在買，其實它是讓投資組合更穩定的重要工具！
像我今年也有開始佈局一些債券，在股票大跌中產生保護作用，穩穩領配息度過股市寒冬。
◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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