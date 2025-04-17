抄底006208與否毫無意義？Jet Lee：從高點「越買越低、越低越買」長期反而能賺更多

＊原文發文時間為4月16日

對，我沒有抄底。

而且昨天定期定額扣款了006208，結果今天就跌快2%。

真的很抱歉，我居然抓不到今天會跌多少，只好先虧2%了。

然後昨天買的這些海外ETF今天也可能會跌，無形中又增加了許多「虧損」啊！

「咦？連假完大跌你為什麼沒有追買跌停的0050？是不是不愛台灣了？」

第一

我其實本來就沒有抄底的計畫。平常都是按照規劃把該存的錢存下來，然後按照「自己」的股債配置比例「長期買進」持有的ETF。

第二

當時為什麼沒有啟動「再平衡」？因為當時我的投資組合比例偏移度並沒有大到需要特別先做一次再平衡。

第三

我的市值化全球投資組合的其中台股比例就差不多佔2%了，我本來就沒打算要拉高比例。所以對我來說並不存在沒有追買跌停的0050就是要拋棄台灣的說法。

這樣不就沒有買到便宜價？

如果以今年來看VT、VWRD、VWRA都還是有打95折左右，GOVT是小貴1.42%。006208比較優惠，打了85折。

所以還是有買到折扣品啦！但要是跟我之前的買進價位相比，還是貴啊！

指數化投資就是會越買越貴，這點沒辦法。

另外講到抄底這件事，假設這一生總共會投入三、四千萬的本金。

這次下跌的時候你覺得要投入多少錢去抄底才會比較有感？

就算你押進一百萬，也不過才佔所有投入本金的3%左右。

就算這一百萬都放在006208，這波可能也才賺到10萬。

對你這一生會有很大差別嗎？而且其實你並不知道再來會不會跌破一週前的低點。

萬一跌破你不是就從抄底變套牢嗎？

對，我不知道會漲還是跌，所以抄底對我來說一點意義都沒有。

我已經認清無法猜測市場的事實，所以我就照計畫繼續存錢、長期買進。

那抄底就不好嗎？

我覺得這是加強信心的層面。

還有就是新手剛好可以利用這次大跌進場建置投資組合。

但事實上當你從高點越買越低、越低越買，長期下來才會賺更多。

不過人天性習慣買低，然後看著手中的投資不斷上漲才會有信心繼續這麼做。

所以如果抄底能幫助你開始進行指數化投資，那至少上週是個好機會。

不過通常會怕的人還是有可能會在心裡說：「再等等好了，說不定會更低。」

或許有些網紅會用情勒的方式跟你說不要買國外的ETF，不要做全球化分散投資。

沒關係，如果你相信他的說法你就去，畢竟有的人不管投資績效只想求安心。

但是說這波下跌，持有高股息ETF好像也沒多安心。

指數化投資本來講的就是低成本、分散投資分散風險、然後長期持有，讓時間證明一切。

現在過程中看起來的驚滔駭浪，在未來回頭一看都只是微風徐徐。

川普很可怕，最多也就8年（更正一下，網友說只會有4年）。

如果他讓股市趴下去8年，那可能8年後我就可以退休擺爛。

畢竟到時候我小孩都大學畢業，我也不用再裝認真了。

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