統一投信00981A 台股主動式 ETF 5月7日至9日開募

2025年LSEG 理柏台灣基金獎揭曉，統一投信再度以卓越表現奪下六項大獎，截至4月16日累計國內外基金獎座已攀升至135座，其中團隊獎佔23座，台股基金獎更達到55座，顯示金獎團隊在台股主動投資領域的深厚研究實力。面對近年市場波動挑戰，統一投信將於5月7日至9日募集統一台股增長主動式ETF（00981A），以主動式投資的專業策略，協助投資人靈活應對市場變局，爭取超額報酬*。

根據今年理柏基金獎評選規則，獲獎基金在三年、五年及十年期的風險調整後績效，必須具備比同類型基金更加優異的表現。這次統一投信在理柏基金獎的獲獎基金，涵蓋資訊科技股票、亞太區股票、大中華股票及亞洲新興市場等四大領域類別。統一亞太基金在亞太區股票型五年期類別脫穎而出，統一強漢基金（新台幣）則在大中華股票型五年期和十年期雙雙獲獎，更是連續第四年摘下五年期桂冠，並連兩年獲頒十年期殊榮。統一大龍印基金也在亞洲新興市場股票類別拔得頭籌，同時榮獲三年及五年期大獎。

作為統一投信台股旗艦基金，統一奔騰基金除了在理柏基金獎中，勇奪資訊科技股票三年期大獎，還獲得2025年金鑽獎「國內股票型-科技類股基金」的榮耀，再次證明其在主動投資領域的領先地位。統一奔騰基金的經理人陳釧瑤，亦是統一投信新推出的統一台股增長主動式ETF（00981A）的擬任基金經理人，擁有超過17年產業及投研資歷，將以紮實的基本面研究為基礎，發揮主動選股優勢。

統一台股增長主動式ETF（00981A）主打「市值大、機會大、成就大」三大特色，瞄準台股市值前300大企業兼具營運穩健及高成長潛力。募集期間，00981A每股發行價10元，預計5月27日掛牌上市。 2025年統一投信基金獎獲獎列表（資料來源：Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、理柏、渣打銀行、晨星、台北金融研究發展基金會歷屆得獎名單）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。