00919未來恐無10幾％殖利率怎辦？張紫凌：非反撲效應而是回歸本質、正常

＊原文發文時間為4月16日

昨天00919配發股息了，除此之外還有其它10檔高股息ETF也大撒現金；以00919來說，這次配0.72元，年化殖利率還是1x%，但就算領到這麼高的股息，仍有不少大大焦慮「對等關稅」造成股市大跌對高股息ETF的影響，未來要是真的走入空頭，配息金額是不是會縮水？還是有可能不配息嗎？原本習慣的10%殖利率沒有了怎麼辦？

但這也令人放下戒心，在資產配置的時候習慣以10%殖利率去計算了，投資高股息ETF，長期配息的合理區間應該是4%~6%，多的把它當作市場獎勵，少的也不用慌張到覺得是災難，只是當市場進入空頭、企業利潤收縮的時候，ETF自然回歸到把該配的配息還原為成分股的股利，拿資本利得來配息的部分則是會大幅減少。

所以在這次台股受到川普對等關稅政策的影響，不少人被這次的大跌嚇到對於過去硬撐高配息的ETF，有人認為這就是高股息的反撲效應，但我想可能也不算是反撲，只是很多ETF過去為了吸引人潮「配息配得太漂亮」，現在只是回歸現實，回歸本質而已。

這也不是單獨只有00919、00878或0056的問題，而是所有高股息ETF都可能面臨到的狀況，最多就是時間點、縮水程度不同，所以，這時候該怎麼辦？

不用急著轉換ETF、不是看到股價跌就砍，更不要想趁低搶便宜就ALL IN，而是先確認一下，原本期望的殖利率是多少？是抓10%，還是合理的4~6%？

如果原先預期的就超過6%，那麼就要再重新調整一下資產配置，接著當然是對這些高股息ETF的選股邏輯是否有了解？而不是聽別人說、聽新聞說才買的，自己有明確理解，才會知道自己買的是什麼商品，目的是什麼？不然心情只會跟著數字上下起伏，沒有意義。

另一方面，要是在高點買進、景氣熱絡時投入太多資金，現在一看帳面虧損，配息也縮水，心理壓力自然會比較大，但持有的是自己理解且信任的ETF，就可以考慮先等等，未來景氣綠燈以下或是真的到便宜價了，再重新定期定額或是照自己預想中的規劃來買，這樣慢慢降低手上的部位成本。

不用太過擔心，ETF仍然會有經理人會調整到合理的配息，市場也會在波動後慢慢修正，現在也許不是最好的時候，但也未必是最壞的時候，高股息ETF還在持續配息，只是配得少一點，如果本來就是要為了有穩定的現金流、為了長期的退休規劃，這些波動當作是短暫顛簸就好。

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