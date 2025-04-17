00878本季推估配息落在0.35元區間？存股哥：確實跟過去幾季有點落差

上週因為川普關稅股災，許多高股息的股價也跌了不少，相信許多老鐵也很關心配息會不會受到影響？先直接講結論，我認為受影響的機率比較大，畢竟我必須根據現有平準金以及過去配息資料做推估，漫天喊價是不切實際的做法。

就以即將公告本季第二季配息的00878來推估，目前00878收益平準金0.35、資本平準金4.59，平準金因為股價的下跌也降低不少，過去能夠配到0.5塊的平準金構成大概是收益平準金0.7以上、資本平準金6以上，對比之下應該感覺得出明顯的區別。 如果以過去的配息來回推的話，20-21左右的00878大概就是配0.35元，之前這個配息區間分別是2023年第三及第四季當時878除息參考價為21.08、20.34，以目前平準金與歷史資料觀察，市場預期值可能落在0.35區間，但實際仍需以公告為準。

如果照推估配0.35，那確實跟過去幾季的配息有點落差，但是各位也不要覺得這樣就是配得很爛，20塊配0.35單季殖利率有1.75%，年化殖利率預估7%，21塊配0.35單季殖利率有1.66%，年化殖利率預估6.64%，其實就是很正常的高股息配息水準。

可能很多人都被過去一兩年動輒10%-12%的年化殖利率寵壞了，但我必須老實講正常高股息的配息水準就是7%左右，多配的都算是賺到的，雖然較高的配息很吸引人，但各位仍應了解配息水準會因為市況而有所波動。

還是那句老話，長期持有股息再投入，以過去的資料來看大盤指數就是長期向上，你既然選擇長期參與市場，那勢必也得經歷中間的波折，能夠在逆境中不斷前進，也正是存股人最有價值的地方。

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