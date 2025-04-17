00940換成分股 降至10檔

元大台灣價值高息（00940）規模已達千億，為降低指數調整周轉率，臺灣指數公司昨（16）公布技術公告，00940追蹤的臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，相關編製規則修改昨日生效。其中最引人矚目的是，指數調整檔數由15檔降至10檔。

除了00940外，統一台灣高息動能（00939）追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數，相關編製規則修改也同於昨日生效。

00940、00939兩檔ETF在2024年募集時轟動市場，分別於2024年4月1日、2024年3月20日掛牌成立。

時隔約一年時間，截至4月11日，兩檔台股高息ETF合計受益人數有970,332人，截至昨日合計規模有1,587.92億元。

元大台灣價值高息追蹤的臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數編製規則調整有二：第一，為便利指數化投資應用，於採樣範圍增加市值緩衝、增強檔數替換限制及調整既有成分股流動性檢驗標準；第二，為更符合指數編製目標，於採樣範圍排除建材營建類股，優化極端數值處理方法。

對此，法人指出，元大台灣價值高息追蹤指數規則進行修改，包含市值採樣範圍設緩衝區、流動性檢驗之標準與指數調整檔數限制等變動，其主要因應元大台灣價值高息規模已達千億情況下，此次針對市值採樣範圍設緩衝區、流動性檢驗標準與指數調整檔數限制變動，預期將降低指數調整周轉率，從原本的5月調整檔數無限制，11月調整檔數上限15檔，調整為各十檔，降低調整時的交易成本，長期而言，將有利保護基金受益人權益及風險控管。

回顧過去元大台灣價值高息的換股表現，去年5月時，新增及刪除檔數為21檔；去年11月新增及刪除檔數為上限的15檔。

統一台灣高息動能追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數編製規則，為更符合指數編製目標，增訂未逾主管機關訂定財務報告申報期限公司的處理原則。

另外，統一台灣高息動能昨日也公告第一階段配息資訊，每受益權單位擬配發0.05元，連續五個月開出一樣的配息金額；以16日收盤價換算，單月配息殖利率約0.37%，推估年化配息殖利率約4.53%。

實際配息公告日及配息組成將於4月29日公告、除息日訂於5月2日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。