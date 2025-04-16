009804鎖定護國群山供應鏈 掛牌日衝第五大量

聯邦台灣精彩50（009804）16日掛牌，終場下跌0.19元或1.86%，收在10.01元，成交量達34,934張，規模為20.23億元。以台股原型ETF觀察，今日成交量排行第五大，僅次於元大高股息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息。

今日盤勢受到輝達（NVIDIA）發布將認列出口至中國大陸的H20的繪圖晶片單季55億美元的費用，超微（AMD）方面也受影響，消息一出也使得輝達在盤後下跌6%、AMD下跌7%，此外，白宮也發出聲明再次針對中國大陸調升關稅制245%，台股開低走低，終場下跌389點或1.9%，收在19,468點，連帶61檔台股原型ETF全數拉回，跌幅介於0.09%至3.12%。

盤面最新一檔ETF-聯邦台灣精彩50追蹤富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數，成份股審核與調整在每年的三月、六月、九月與十二月進行季度審核。該ETF於2025年3月31日成立，經理費0.15%，風險報酬等級為RR4。

前十大成分股及比重依序為台積電29.44%、聯發科8.55%、鴻海6.89%、台達電2.94%、富邦金2.76%、中信金2.62%、廣達2.55%、聯電2.24%、國泰金2.14%、中華電2.07%。

聯邦投信表示面對美國川普關稅大戰引起的市場波動及台股市場高度集中於少數大型科技股的情況，聯邦台灣精彩50以「穩健分散」為其中一個設計理念，針對市面上熱門ETF，如元大台灣50追蹤「台灣50指數」高度集中台積電（占比近六成）的現象，聯邦台灣精彩50設定追蹤單一成分股持股上限為30%的「台灣50權重上限30%指數」，在保有科技龍頭成長動能的同時提升產業與報酬的均衡性。

聯邦台灣精彩50以「台灣50權重上限30%指數」為基礎，將單一持股比例上限設計在30%，其餘70%權重分散配置於49檔具成長潛力的上市公司，包括晶片設計、AI伺服器鏈、5G通訊、內需民生、傳統產業與金融龍頭等領域，更全面反映台灣產業發展面貌並同時強化投「護國群山供應鏈」的新方向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。