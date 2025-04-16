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台股遇關稅亂流 法人建議選高毛利績優大型股、低位階潛力股

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
在川普關稅風暴無差別襲擊之下，台股震盪劇烈。本報資料照片
在川普關稅風暴無差別襲擊之下，台股震盪劇烈。本報資料照片

在川普關稅風暴無差別襲擊之下，台股震盪劇烈。歷經本波大跌後評價面來到合理水準，統計至15日止，台股預估本益比為14.03倍，低於長期平均的15.27倍。近期多家投信推出主動式ETF，期透過經理人專業分析、靈活選股的特性，在動盪中「彎腰撿鑽石」，有機會有效規避風險。

統一投信將推出的「統一台股增長主動式ETF」（00981A）擬任基金經理人陳釧瑤表示，川普此次對等關稅政策主要目的，在於促使製造業回流及解決國債問題，並透過減稅政策，希望將資金留在美國，以達到中長期的經濟正向循環。由於涉及多達75國的貿易版圖重組，影響各產業供應鏈的複雜程度不一，過渡期的選股策略正是瞄準高毛利績優大型股、低位階成長潛力股的機會。

00981A投資主軸選定市值300大企業，是因為300大企業貢獻台股超過九成獲利，是台股的核心力量。據彭博統計，300大企業2024年EPS成長率是全體台股的2.6倍。這些戰力值讓大型企業護城河更寬，抵禦外界衝擊的能力愈強，因此選股將從中擇優布局。

而台股為淺碟型市場，面臨川普任期還有四年，台股波動加劇、選股難度升高可能為常態，這樣的行情下，更適合納入主動式投資作為配置。因為主動式ETF由經理人以專業判斷，因應市場瞬息萬變，可靈活調整持股、汰弱留強，追求超額報酬的機會較大。

由此可看出，主動式ETF的績效表現，背後經理人與投研團隊的實力將扮演重要角色。統一投信表示，統一投信目前投研團隊達49人，每年有超過7,000人次企業訪查，對產業上下游及競合廠商進行橫向與縱向的交叉分析，從中積極挖掘投資機會。經理人的平均投研資歷逾18年，且任職於統一投信的平均年資將近10年，超低的人員流動率奠定良好的團隊默契，團隊戰力可發揮極大化效益。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 統一投信

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