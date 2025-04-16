「彎腰撿鑽石」台股PE正便宜 靠主動式ETF迎戰川普新政

在川普關稅風暴無差別襲擊之下，台股震盪劇烈。然台灣經濟具韌性，歷經本波大跌後評價面來到合理水準，統計至4月15日，台股彭博預估本益比為14.03倍，低於長期平均的15.27倍，對比五年平均的15.96倍更是明顯。用主動式ETF迎戰川普新政，透過經理人專業分析、靈活選股的特性，在動盪中「彎腰撿鑽石」，有機會有效規避風險，趁第2季震盪布局正是好時機。統一投信將推出統一台股增長主動式ETF (00981A)，預計5月7日至9日開始募集繳款，每股發行價10元。

00981A擬任基金經理人陳釧瑤表示，川普這次對等關稅政策主要目的，在於促使製造業回流及解決國債問題，並透過減稅政策，希望將資金留在美國，以達到中長期的經濟正向循環。由於涉及多達75國的貿易版圖重組，影響各產業供應鏈的複雜程度不一，過渡期的選股策略正是瞄準高毛利績優大型股、低位階成長潛力股的機會。

00981A擁有「市值大、機會大、成就大」三大特色。其中，投資主軸選定市值300大企業，是因為300大企業貢獻台股超過九成獲利，是台股的核心力量。據彭博統計，300大企業2024年EPS成長率是全體台股的2.6倍。這些戰力值讓大型企業護城河更寬，抵禦外界衝擊的能力愈強，因此選股將從中擇優布局。

機會大的部分，台股為淺碟型市場，面臨川普任期還有四年，台股波動加劇、選股難度升高可能為常態，這樣的行情下，更適合納入主動式投資作為配置。因為主動式ETF由經理人以專業判斷，因應市場瞬息萬變，可靈活調整持股、汰弱留強，所以追求超額報酬的機會大。

主動式ETF的績效表現，背後經理人與投研團隊的實力將扮演重要角色。統一投信即坐擁「成就大」優勢。公司目前投研團隊達49人，每年有超過7,000人次企業訪查，對產業上下游及競合廠商進行橫向與縱向的交叉分析，從中積極挖掘投資機會。經理人的平均投研資歷逾18年，且任職於統一投信的平均年資將近十年，超低的人員流動率奠定良好的團隊默契，團隊戰力可發揮極大化效益。有了這些團隊利基，就算面臨市場大起大落的多空洗禮，據晨星統計至4月14日，統一投信仍是目前百元以上高淨值台股基金數量最多的投信公司。 統一台股增長主動式ETF(00981A)三大特色。資料來源：統一投信整理

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。