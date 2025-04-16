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台股PE正便宜 法人：靠主動式ETF統一迎戰川普新政

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

川普關稅風暴無差別襲擊之下，台股震盪劇烈；但台灣經濟具韌性，歷經本波大跌後評價面來到合理水準，統計至4/15，台股彭博預估本益比為14.03倍，低於長期平均的15.27倍，對比5年平均的15.96倍更是明顯；法人認為，可用主動式ETF迎戰川普新政，透過經理人專業分析、靈活選股的特性，在動盪中「彎腰撿鑽石」，有機會有效規避風險，趁第2季震盪布局正是好時機。

統一投信將推出「統一台股增長主動式ETF」，預計5/7~9日開始募集繳款，每股發行價10元；00981A擬任基金經理人陳釧瑤表示，川普此次對等關稅政策主要目的，在於促使製造業回流及解決國債問題，並透過減稅政策，希望將資金留在美國，以達到中長期的經濟正向循環。

陳釧瑤指出，由於涉及多達75國的貿易版圖重組，影響各產業供應鏈的複雜程度不一，過渡期的選股策略正是瞄準高毛利績優大型股、低位階成長潛力股的機會。

陳釧瑤說，00981A擁有「市值大、機會大、成就大」三大特色。其中，投資主軸選定市值300大企業，是因為300大企業貢獻台股超過9成獲利，是台股的核心力量(資料來源：CMoney，近3年平均，統計至2024/12/31)。且據彭博統計，300大企業2024年EPS成長率是全體台股的2.6倍。這些戰力值讓大型企業護城河更寬，抵禦外界衝擊的能力愈強，因此選股將從中擇優布局。

陳釧瑤強調，機會大的部分，台股為淺碟型市場，面臨川普任期還有近4年，台股波動加劇、選股難度升高可能為常態，這樣的行情下，更適合納入主動式投資作為配置。因為主動式ETF由經理人以專業判斷，因應市場瞬息萬變，可靈活調整持股、汰弱留強，追求超額報酬的機會大。

統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業理念，要帶領投資人「化被動為主動」。統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

EPS ETF 台股 川普 統一投信

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