槓桿玩債券 ETF「翻車」 怎避免違約？專家：這樣買長債才對

台股震盪，過去被視為避風港的美債ETF也頻傳「翻車」事件。15日櫃買中心公告中信美國公債20年（00795B），2,565.75萬元違約交割，也是今年至今唯一一檔債券ETF違約交割；在此之前，也才剛爆出一起美20年債券期貨斷頭事件，有投資人買連動債券ETF的期貨部位，但川普宣布全球對等關稅後，美股大跌債市也崩跌，公債殖利率創下30年最大振幅，有投資人來不及因應，保證金不足下，美債ETF期貨部位就被斷頭「洗」出場，損失高達上億元。

上述這些案例，都顛覆過往投資人認為債券是低波動避險商品的認知。法人推測，中信美國公債20年（00795B）的違約交割案，以及美債ETF期貨的斷頭，應與投資人想利用槓桿短線操作賺取波動價差，但未預料到債市震盪遠超市場預期有關，導致資金無法覆蓋交割需求；但亦不排除是券商的風險管理機制，預先申報違約交割。此案也讓投資人明白，系統性風險發生時，所有金融商品都有其風險存在，唯有降低槓桿投機，才能避免違約交割情形發生。在此前提下，債券ETF仍是相當不錯的金融商品。

法人指出，債券ETF雖然具有分散投資、交易便利等優勢，但其風險因標的債券類型而異。其中，長天期美債對利率變動敏感，當殖利率上升時，債券價格下跌，債券ETF淨值隨之波動。至於短天期債具類現金性質，波動性較低，但須承擔較高匯率風險。

法人建議追求穩健的投資人，針對長天期債券ETF的投資方式，應以長期投資、聚焦配息而非價差為主。債券ETF的長期持有可平滑短期波動，特別是在聯準會降息循環尚未結束、殖利率仍處相對高檔的當下，持有債券ETF可鎖定較高利息收入。透過分批進場，降低單一時點進場的風險，特別是在殖利率高點時布局，如目前10年期美債殖利率逼近4.5%，待利率回落時可兼顧資本利得與配息。

另外，投資人可選擇挑選低費用率與高流動性、配息率較高的長天期債券ETF，以目前流動性較高的元大美債20年（00679B）、國泰美債20年（00687B）與中信美國公債20年（00795B）為例，中信美國公債20年（00795B）具有低費用率與高配發率的優勢，雖是這次違約交割案的主角，但長期投資者仍可優先選擇。

投資人也可將資金分散於不同類型的債券ETF，例如結合長債與短債ETF，以及投資級公司債ETF，以平衡收益與風險。法人強調，歷經此次違約交割事件的慘痛經驗，投資人應避免使用高槓桿操作債券ETF，尤其是長天期美債ETF，因其對利率波動敏感，短線操作風險極高。設定明確的止損點，並確保資金充足以應對交割需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。