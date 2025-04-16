00961抗震突圍…今年僅跌4.6％比債券還穩！高股息ETF黑馬浮出水面

震盪太強，不高息會被撞到地上！當台股在2025年開年即迎來關稅風暴衝擊、大盤重挫超過16%，多數ETF無一倖免，投資人信心動搖、資金四散之際，一檔悄悄逆勢上升的ETF卻開始吸引目光，成為投資人手中最「不痛的股票」。它是去年才掛牌的新兵：「FT臺灣永續高息ETF（00961）」。

近期台股經歷一波顯著調整，多家投顧估，考量潛在關稅因素影響，未來12個月台股預估本益比可能降至14.1倍，低於過去18年14.31倍的長期平均水準，這樣的估值環境正逐漸展現長線投資價值。

然而，美中對等關稅政策的不確定性仍然存在，其對台股企業未來獲利成長的實際衝擊程度尚待評估，在此市場環境下，理財專家建議投資人可優先考慮具備低波動及高股息特質的投資標的，以強化投資組合中的防禦性配置。

據統計，台股過往三次較大的修正期間，高股息ETF均較大盤展現出較佳的抗跌性。2022年第3季，當台股下跌15.9%時，高股息ETF平均僅下跌10.7%；2023年第3季，台股下跌6.1%，高股息ETF平均僅下跌2.5%；2024年7月，台股大幅下跌18.3%時，高股息ETF平均下跌13.2%。2025年截至4月14日止，台股大盤重挫逾二成，仍高於高股息ETF平均跌幅。

根據Cmoney最新資料，截至2025年4月15日，00961年初以來跌幅僅4.67%，遠低於同類高息ETF，更明顯優於大盤表現，顯示其「相對抗震」的特性已經在這波劇烈修正中獲得驗證。與此同時，近期價格逐步回穩反彈，也透露出市場資金正在回流，投資人對其基本面與未來配息預期轉趨正面，形成低檔承接力道。

表、高股息ETF今年以來表現 單位：％

資料來源：CMoney 資料日期：截至2025年4月15日

00961不僅具備高度抗跌性，其價格在近期震盪之後也出現明顯回彈跡象，讓市場看見它在風雨過後仍能穩步前行的實力。

近期走勢與基本面架構，00961在台股劇烈震盪中展現抗跌、防守與回彈潛力兼備的實力，不僅扮演穩健型投資人資金的避風港，更有望在市場逐步回穩之際，成為新一波資金輪動下的高息黑馬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。