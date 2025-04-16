快訊

「任天堂授權商品旗艦中心」4月30日在台開幕！就在信義區 5大優惠快來搶

桃園男三度買凶殺前妻下達「必死令」 打劫、製造車禍情節如電影

智商超越邊牧？「學霸灰貓」沒有指令難得倒牠 上車還會自己關門網全看傻

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌破19500點…00922高息優勢吸睛！0050、006208低點就是買點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

受到輝達（NVIDIA）銷往中國的H20晶片突遭美國管制影響，美國四大指數跌多漲少，台股今天同樣開低走低，盤中跌幅超過400點，最低來到19453.14點，收盤在19,468點，告別19500點、5日線及10日線，市值型ETF 0050、006208及00922人氣仍高。

ETF專家指出，全球兩大經濟體美中開戰，貿易壁壘越築越高，全球股市烏雲滿布，但值得慶幸的是，台股主要關鍵是科技及金融兩大支柱，科技業有AI剛需做為長線支撐，金融產業是內需產業，較不易受到美關稅影響，台股目前已殺到見骨，從國安基金進場可見端倪，此時低點即是買點，從追蹤台股大盤的市值型ETF入手，可避開個股波動加劇的風險。

觀察今日市值型成交量，0050成交量約2.43萬張、006208和00922都有1.1萬張以上，三者都是市值型ETF，前兩檔最大特色就是ETF中的台積電（2330）占比超過50%，00922基金則持有3成的台積電，沒有單一個股過高的疑慮，明顯和前兩者有所區隔，才會迅速竄紅，成為0050、006208或台積電股東們的另一投資新選擇。

專家認為，00922另一優勢就是配息率高，2024整年度配息1.38元，也高於其他檔市值型ETF，具備成長性跟高股息特性，真正切中股民的喜好和需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 2330台積電 市值型

延伸閱讀

00919、00713領息4.4萬再加碼00878！存股哥：股災也擋不住我存股決心

00919配息發了！投資人爽被錢叫醒 網樂喊：很有機會秒填息

0050分割潮「錨定效應」使00713被嫌貴！楚狂人：空頭來就沒人嘴了

降價版的0050績效擊垮006208稱霸…還沒降也贏！懶錢包：但比淨值報酬反過來

相關新聞

台股跌破19500點…00922高息優勢吸睛！0050、006208低點就是買點

00922另一優勢就是配息率高，2024整年度配息1.38元，也高於其他檔市值型ETF，具備成長性跟高股息特性，真正切中股民的喜好和需求。

捏緊蛋蛋買0050！清流君粉絲霸氣喊：不停損…曝這時機點停利

ETF投資雖然理論簡單，但在操作與情緒面卻是另一回事。支持者信仰「買進指數、長期持有、時間會給你答案」，但市場波動時要「ALL IN」，恐怕沒這麼簡單。

半導體關稅來了怎麼辦？00961逢低布局內需型高股息ETF

高股息ETF具備相對穩定的現金流與較低的波動性，特別是以內需型產業為主的高股息ETF，能有效降低關稅政策帶來的衝擊，在當前市場環境下成為理想的投資選擇。

美國長債該賣嗎？雨果：買進若是想避險…目前看起來是失效的

長債該賣嗎？首先要先問自己一個問題，當時買長債的原因與目的是甚麼？

00919、00713領息4.4萬再加碼00878！存股哥：股災也擋不住我存股決心

我領00919股息$30,230、00713股息$14,554，這些股息我已全數再投入，加上一點本薪共買3張00919、1張00878，隨著時間推移我的張數只會持續累積下去，股災也抵擋不住我存股的決心。

債券 ETF 受益人寫今年新低 跌破200萬人

股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。根據集保中心公布的4月11日最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。