台股跌破19500點…00922高息優勢吸睛！0050、006208低點就是買點

受到輝達（NVIDIA）銷往中國的H20晶片突遭美國管制影響，美國四大指數跌多漲少，台股今天同樣開低走低，盤中跌幅超過400點，最低來到19453.14點，收盤在19,468點，告別19500點、5日線及10日線，市值型ETF 0050、006208及00922人氣仍高。

ETF專家指出，全球兩大經濟體美中開戰，貿易壁壘越築越高，全球股市烏雲滿布，但值得慶幸的是，台股主要關鍵是科技及金融兩大支柱，科技業有AI剛需做為長線支撐，金融產業是內需產業，較不易受到美關稅影響，台股目前已殺到見骨，從國安基金進場可見端倪，此時低點即是買點，從追蹤台股大盤的市值型ETF入手，可避開個股波動加劇的風險。

觀察今日市值型成交量，0050成交量約2.43萬張、006208和00922都有1.1萬張以上，三者都是市值型ETF，前兩檔最大特色就是ETF中的台積電（2330）占比超過50%，00922基金則持有3成的台積電，沒有單一個股過高的疑慮，明顯和前兩者有所區隔，才會迅速竄紅，成為0050、006208或台積電股東們的另一投資新選擇。

專家認為，00922另一優勢就是配息率高，2024整年度配息1.38元，也高於其他檔市值型ETF，具備成長性跟高股息特性，真正切中股民的喜好和需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。