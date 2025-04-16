動能型台股 ETF、展現極佳修復力

雖然川普總統推出對等關稅持續干擾市場，然預期台股仍有持續推進，並再次叩關兩萬點關卡機會；本周以來加權指數已有1.3%漲幅，統計台股市值型ETF展現較佳修復力，計有三檔報酬超過3%以上，可看出中小與具有動能因子之台股市值型ETF在行情反彈之際，能展現絕佳反撲力道。

根據CMoney統計，本周至4月15日大盤上漲1.3%，三檔動能型台股ETF分別為富邦臺灣中小（00733）、元大中型100（0051），以及富邦台灣旗艦動能50（009802），表現皆超過大盤並交出逾3%表現，這些台股市值型ETF展現不錯的跟漲能力。

富邦旗艦50（009802）經理人林威宇指出，美國經濟雖有雜音但進入衰退機率不大，市場情緒有望轉向，畢竟川普政策一向以美國利益為優先，儘管對等關稅政策可能為全球股市帶來不確定性，但從企業基本面及總經數據來看，長線維持正向趨勢。

整體而言，長線向上但短線存在震盪風險，在修正期電子權值股較易成為外資提款標的，而本次換股後的電子權值股權重相對大盤較小，加上金融與傳產等防禦性類股權重提升，可望降低投組波動度，預期將可於震盪期提供更佳的下行支撐，台股長線維持正向趨勢，建議可透過台股市值型ETF鎖定長期投資趨勢。

富邦投信表示，儘管第1季為台灣出貨的傳統淡季，但受惠全球經濟穩步成長以及AI應用、高效能運算及雲端產業需求續增下，帶動2月外銷訂單來到494.5億美元，月增5.3%，年增31.1%，今年累計964.2億美元，年增11.9%，其中以資訊通信產品及電子產品的成長最為顯著。儘管川普的對等關稅措施為市場增添更多不確定性，但在這些新應用商機的發展下，有助維繫未來的接單動能。

具動能延續性的中大型股，並進行高波動度的排除機制之台股ETF，因這些持股標的具有高上漲潛力及低波動特性，整體配置相較大盤或其他大型股ETF更加保守，在震盪格局中更能展現出色的下檔支撐，展現不錯的抗跌能力，技術線型上美股與台股落底出量反攻後可再進行順勢買進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。