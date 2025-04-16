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捏緊蛋蛋買0050！清流君粉絲霸氣喊：不停損…曝這時機點停利

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股回檔之際，有網友在PTT股板以超直球的方式力挺0050，語出驚人：「現在不買，你XX爆掉了，不是男人了，XX割掉當太監了！」並自豪表明自己是「清流君」忠實粉絲，堅定表態：「是男人就該買0050！」

他甚至貼出下單紀錄以示行動力，表示這波就是要買來「助威」。至於操作策略，他也講得很直白：「清流君的粉絲沒在停損的，停損就等著被咬XX。」至於何時出場？他說會等清流君與周教授再次合體開嗆直播，「那時我就賣！」

此番言論立刻引發眾多網友圍觀與熱議，有人笑說：「14X不買，16X才衝，超勇」、「大漲幾天果然這種人又出現了」，也有不少質疑聲音指出：「喊ALL IN，結果才買一張？真的歐印的早就沒錢了吧？」

有人提出更犀利的反問：「喊得比誰都大聲，結果台股持倉不到兩成？」、「當初怎麼不在跌到145的時候進場？」甚至有人質疑這樣的「ALL IN說法」只是流量話術。

但也有支持者認為，清流君推廣的長期投資理念其實並沒錯，反而是許多人對「被動投資」的誤解太深：「他講的那些，就是教科書寫的東西，自己不懂還嗆人，只會更可憐。」

熱議中可以看出，ETF投資雖然理論簡單，但在操作與情緒面卻是另一回事。支持者信仰「買進指數、長期持有、時間會給你答案」，但市場波動時要「ALL IN」，恐怕沒這麼簡單。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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