半導體關稅來了怎麼辦？00961逢低布局內需型高股息ETF

全球關稅政策變動之際，台灣即將進入4至6月除權息旺季。美國商務部今日宣布啟動對進口半導體及相關設備的232調查，可能為半導體關稅鋪路，恐影響台企配息能力。昨(15日)台股開盤上揚近百點，早盤震盪走高至19700點以上，不過成交量僅3000億元，顯示投資人對關稅政策前景仍持謹慎態度。

FT臺灣永續高息ETF（00961）基金經理人江明鴻指出，全球關稅政策的不確定性將對台灣的除權息季產生顯著影響。江明鴻分析，關稅政策對台灣高股息企業的影響將呈現兩極化，內需型產業如金融、電信受影響較小，配息穩定性高；而出口型企業尤其是半導體相關產業，則可能因關稅增加成本壓縮利潤而影響配息能力。

面對這一挑戰，江明鴻建議投資者採取三大策略應對：首先，優先布局內需與防禦型高股息標的，如金融、電信等公用事業，這些企業受關稅影響較小，具有較高的配息穩定性。其次，分散投資以降低風險，避免集中持有單一出口型企業。最後，利用市場因關稅政策變動引發的恐慌性拋售，逢低分批布局高股息ETF，鎖定長期殖利率。

江明鴻進一步指出，高股息ETF具備相對穩定的現金流與較低的波動性，特別是以內需型產業為主的高股息ETF，能有效降低關稅政策帶來的衝擊，在當前市場環境下成為理想的投資選擇。

根據投資者風險偏好，江明鴻提出高股息ETF的配置建議：保守型投資者可配置50-70%；平衡型投資者30-50%，搭配20-30%市值型ETF與債券；積極型投資者則可20-30%配置於高股息ETF，40-50%成長型股票或ETF。

江明鴻強調，在全球關稅政策變動頻繁的環境下，以高股息ETF作為投資組合核心，不僅能提供穩定收益，更能有效應對市場波動。最重要的是，投資者應靈活調整進場時機，當關稅政策引發市場恐慌時，正是逢低分批布局高股息ETF的良機，藉此鎖定長期殖利率，穩健度過市場震盪期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。