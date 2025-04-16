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美國長債該賣嗎？雨果：買進若是想避險…目前看起來是失效的

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
股市示意圖。記者林俊良／攝影
股市示意圖。記者林俊良／攝影

「美國長債該賣嗎？」

上週美股大跌時，美國長債先是因股市大跌上漲了兩三天，展現避險效果。而後，自4/8起，長債開始與股市一同大跌，禮拜四股市大漲時，債券也跟著大漲，但禮拜五股市下跌，長債又跟著大跌，頓時沒了與股市互補的保護效果。

這幾天的債券與股市同漲同跌，讓不少人驚呼債券的避險效果已失效，也猜測這幾天債券大跌的可能性。有可能是中國刻意賣出美債以拉高殖利率，或是世界各國都害怕美債未來的風暴，皆在短期間內賣出債券。

我們看債券的價格在日K線的表現，確實是有大漲大跌的明顯變化，若是看週K線，也可以看到上週有一根帶高交易量的長黑K，把今年的債券漲幅都吐回去了。再看月K線就會發現，這根黑K目前並不特別多。

美債短短幾天的波動確實令人緊張，但將觀察時間拉長，若債券不再繼續下跌，這根黑K也沒有特別長，尚不需太緊張。

長債該賣嗎？首先要先問自己一個問題，當時買長債的原因與目的是甚麼？

如果是想避險，目前看起來是失效的，該不該賣我沒有答案，因為我不知道短期的未來，長債是否還會繼續下跌。

如果是長期的資產配置，雖然這幾天的股市下跌並沒有達到上漲的避險效果，但其漲幅還是遠比股市小的多，相較於股票資產，長債還是有保護效果的，應該還不需要因此而賣出債券。

再看看短期債券與中期債券在上週的表現，兩者的表現趨勢與長債一樣，只是跌幅比較小一些。但若也拉長時間來看，可以發現，短期債與中期債在過去2都是呈現上漲的趨勢，但長債卻是持平，甚至還在低檔。

所以，以中、長期持有的目的來看，資產配置裡該配置短、中、長債，或是混合同時持有，就看各自的規劃與波動承受度了。

◎本文內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00679B元大美債20年 川普 美債 資產 避險

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