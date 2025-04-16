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ETF 募集熱潮延續！第2季估10檔募集 台股主動式 ETF 吸睛

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年第2季募集的ETF。（資料來源:FundDJ、2025/04/15）
今年第2季募集的ETF。（資料來源:FundDJ、2025/04/15）

雖然近期金融市場波動加劇，但新基金募集潮仍持續，當中以ETF的募集檔數最多，統計第2季目前已知募集或將募集的ETF產品，共計有10檔，數量勝過第1季的7檔，顯示國人對於ETF的投資興趣度仍高，其中，台股ETF募集檔數4檔最多，債券ETF與海外股ETF各有3檔。

值得關注的是，這4檔台股ETF中，主動式台股ETF達3檔最多，包括本周募集的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），及5月將募的群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、統一台股增長主動式ETF（00981A），可望掀起新一波ETF熱潮。

財富管理專家表示，這幾年ETF投資熱度高，無論是被動式台股ETF，或是債券ETF在規模與受益人數上都有顯著增長。今年主管機關開放主動式ETF，為台灣ETF市場開啟投資新紀元，目前來看又以台股主動式ETF發行動作最為積極，在市場因國際政經不確定性而震盪劇烈的環境中，訴求主動選股、動態調整，又兼享ETF既有的投資便利性與投資組合透明等好處的台股主動式ETF，可望為投資大眾帶來更能靈活因應市況的投資新選擇。

群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）經理人陳沅易表示，美國對等關稅議題發展仍存在不確定性，消息面的變化料持續牽動市場投資情緒，短期而言台股波動難免，因此選股將重於選市。整體來看，過往台股歷經多次景氣更迭、系統性風險的考驗，仍保持長期向上趨勢，在類股輪動下，也都能找尋到投資亮點，近期隨籌碼面已經過大幅的清洗，現階段正可利用回檔之際重新尋找價值被錯殺的好公司，主動式台股ETF因投資靈活度高，能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對，是投資人可多加善用的工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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