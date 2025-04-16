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00919、00713領息4.4萬再加碼00878！存股哥：股災也擋不住我存股決心

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

＊原文發文時間為4月15日

4/15什麼日？00919、00713股息發放日，另外也有其他不錯的高股息，像是00915、00918等等也在同天發放，如果你今天也領到股息，無論是來自00919、00713或是其他高股息ETF，文章按個讚讓我知道一下！

今天我領00919股息$30,230、00713股息$14,554，這些股息我已全數再投入，加上一點本薪共買3張00919、1張00878，隨著時間推移我的張數只會持續累積下去，股災也抵擋不住我存股的決心。

上週一開始連續大跌三天，比較可惜的是股息今天才發，錯過了大拍賣的甜甜價，不過沒關係，我覺得張數可以持續增加比較重要，買到幾張低於我均價的00919，也讓成本價降了一些。

之前有老鐵問我ETF沒有配股那要怎麼壓低成本，就是趁股災大跌的時候去買進壓低均價，我知道這很違反人性，這也是存股最大的難點，在上週那種極度恐慌的情緒中，你還能持續買進的話真的不簡單。

也幸好大跌三天之後就開始回穩了，我的總值也慢慢回升中，目前是770萬，距離今年初的最高總值850萬還有一段距離，不過我相信會越來越好的，存股長投就是這樣嘛，起起伏伏、高高低低，但總體來看還是持續往上成長的

至於買進的這幾張高股息，我當然是繼續開啟無限質押大法，繼續質押提升維持率，從2月開始的緩跌加上這次的急殺，我的維持率從285%掉到232%，看起來還算非常安全。

註：無限質押大法是我自創的名詞，借貸再借貸的操作難度及風險都較高，無鼓吹借貸之意。

其他老鐵有跟我分享的，維持率稍低的大概是200%-220%左右掉到165%-185%這區間，這也是我一直跟大家分享的，維持率至少保持200%以上，這樣你才有更多空間應對這種急殺型的股災。

存股雖然很難讓你突然暴富，但源源不絕的股息對我來說就是多一份安心感跟面對各種問題的底氣，我想經過上一週的股災之後，各位應該也有更深的體悟才是。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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