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債券 ETF 受益人寫今年新低 跌破200萬人

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券ETF受益人今年增加前十名。(資料來源：CMoney)
債券ETF受益人今年增加前十名。(資料來源：CMoney)

股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。根據集保中心公布的4月11日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周減少5.5萬人，今年以來共減少12萬人，總受益人來到1,981,585人，跌破200萬人大關，寫下今年新低。不過，還是有26檔人氣逆勢增加的債券ETF，觀察今年來受益人逆勢增加最多的前十檔，以非投等債ETF相對受投資人青睞，其中群益優選非投等債（00953B）受益人增加22,881人奪下最佳人氣王。

市場法人表示，布局非投等債ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求，00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，而且連續6次年化配息率逾8%，顯示出配息維持新高的債券ETF還是較受投資人青睞。

群益投信債券ETF研究團隊表示，債券ETF產品更趨多元，流動性也越來越好，並大多具有穩定配息機制，投資人不但可以此建立穩健收益部位，亦有望掌握後續資本利得契機。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成分券、選債機制納入信用因子加權之非投等債ETF最值留意，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，觀察過往金融市場動盪之際，非投等債指數後續仍有不錯的表現，此外，受到近期金融市場動盪的影響，近期非投等債指數殖利率已來到8%之上，更是非常適合長線布局之價位。川普政策的不確定性仍高，連帶影響聯準會貨幣政策難以捉摸，惟黏滯的通膨數據料將強化聯準會主席鮑爾對貨幣政策採觀望的態度，在當前市場不確定上升之際，建議投資債券應回歸初心，即以利息收入為主。在此情況下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，其表現可望獲得較佳表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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