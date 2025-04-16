00795B爆違約交割

櫃買市場昨（15）日再爆大額違約交割，櫃買中心公告，券商申報中信美國公債20年ETF（00795B）違約交割，金額達2,565萬元，為今年來最高金額，也是今年上櫃公司第五起鉅額違約交割案例。

根據櫃買中心資料，這起違約交割是由券商永豐天母通報中信美國公債20年ETF違約交割。櫃買中心表示，該違約交割是單一個案，因為投資人下單搞錯買賣別，T日買進之後，賣不掉，隔天（T+1）賣出之後，T+2沒錢交割，因而違約。但沖銷後差額不大。

受到川普關稅政策干擾，00795B清明節連假後股價劇烈震盪，4月7日上漲1.4%收在30.73元，4月9日下跌4.1%收在28.54元，15日上漲1.3%收在28.62元，成交量15,670張，近一周下跌3.9%。

投信法人表示，市場劇烈震盪引發流動性疑慮，使得債券遭到投資人拋售。受美中貿易戰持續升級影響，雖然川普延後關稅90天實施，但風險性資產仍遭到拋售，市場在流動性需求大增同時，公債同步承壓。

以美國10年期公債為例，殖利率大幅走升，從4月4日的4.01%，至15日已經彈升至4.38%，債券價格下跌。金融圈主管表示，近期美債殖利率走高，很可能是遭到中國大陸、日本等國家拋售。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。