快訊

罷綠團體連日遭查 檢調辦藍不辦綠疑慮增

相對論／相交半世紀…吳念真：要離部長遠一點 小野：終於能買新皮鞋

美中貿易戰 川普喊話大陸：現在就看你們的決定

債券ETF 受益人 大減

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。

根據集保中心上周五（11日）公布最新債券ETF受益人，103檔債券ETF整體受益人上周減少5.5萬人，今年以來減少12萬人，總受益人來到198萬1,585人，跌破200萬人大關，探今年新低。法人表示，當前市場不確定上升之際，投資債券應回歸初衷，以利息收入為主。

上周還是有26檔人氣逆勢增加的債券ETF，今年來的債券受益人數逆勢增加最多前十檔，以非投等債ETF相對受投資人青睞，群益優選非投等債ETF（00953B）受益人增加2萬2,881人奪下最佳人氣王。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，觀察過往金融市場動盪之際，非投等債指數後續仍有不錯的表現，近期非投等債指數殖利率已來到8%之上，非常適合長線布局。

在此情況下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，其表現可望獲得較佳表現。

M&G入息基金投資團隊表示，現階段美國以外股市，乃至於多數政府公債的估值相當誘人，股六債四投資組合的潛在報酬率頗具吸引力。

接下來若是歷經一段時間的疲軟，也可以趁機利用較低評價累積資產。

國泰投資級公司債ETF經理人李育齡指出，雖然關稅遞延，但市場不確定性相當高，股價坐雲霄飛車的情況仍有可能發生，配置債券ETF能提高風險分散性，投資級公司債ETF與公債相比，具有較優的配息表現，且違約率和風險都比非投等債更具可靠性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

全覆蓋金融機構 陸印金融「五篇大文章」總體統計制度

川普找臺階 習不肯致電 都愛面子不認輸

川普關稅致通膨壓力回馬槍！00687B迎利空式降息、00725B成股市保護傘

小摩：美債可能已觸底

相關新聞

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

美債ETF 爆違約交割2565萬

櫃買市場昨天再爆大額違約交割。櫃買中心公告，券商申報中信美國公債20年ＥＴＦ（00795B）違約交割，金額高達二五六五萬...

美股科技型ETF 長線看好

人工智慧（AI）晶片大廠輝達宣布與台積電合作，未來四年在美國打造價值高達5,000億美元的AI基礎設施，並要生產AI超級...

ETF募集 熱度不減

金融市場近期波動加劇，但新基金募集潮持續，當中又以ETF募集檔數最多，統計第2季目前已知募集或將募集的ETF共有十檔，勝...

債券ETF 受益人 大減

股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。

00795B爆違約交割

櫃買市場昨（15）日再爆大額違約交割，櫃買中心公告，券商申報中信美國公債20年ETF（00795B）違約交割，金額達2,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。