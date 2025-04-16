債券ETF 受益人 大減

股債ETF受益人兩樣情，台股ETF受益人不斷創新高，債券ETF受益人卻跌破200萬大關。

根據集保中心上周五（11日）公布最新債券ETF受益人，103檔債券ETF整體受益人上周減少5.5萬人，今年以來減少12萬人，總受益人來到198萬1,585人，跌破200萬人大關，探今年新低。法人表示，當前市場不確定上升之際，投資債券應回歸初衷，以利息收入為主。

上周還是有26檔人氣逆勢增加的債券ETF，今年來的債券受益人數逆勢增加最多前十檔，以非投等債ETF相對受投資人青睞，群益優選非投等債ETF（00953B）受益人增加2萬2,881人奪下最佳人氣王。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，觀察過往金融市場動盪之際，非投等債指數後續仍有不錯的表現，近期非投等債指數殖利率已來到8%之上，非常適合長線布局。

在此情況下，基本面持堅、票面利率較高且存續期間較短的非投等債資產，其表現可望獲得較佳表現。

M&G入息基金投資團隊表示，現階段美國以外股市，乃至於多數政府公債的估值相當誘人，股六債四投資組合的潛在報酬率頗具吸引力。

接下來若是歷經一段時間的疲軟，也可以趁機利用較低評價累積資產。

國泰投資級公司債ETF經理人李育齡指出，雖然關稅遞延，但市場不確定性相當高，股價坐雲霄飛車的情況仍有可能發生，配置債券ETF能提高風險分散性，投資級公司債ETF與公債相比，具有較優的配息表現，且違約率和風險都比非投等債更具可靠性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。