美股科技型ETF 長線看好

人工智慧（AI）晶片大廠輝達宣布與台積電合作，未來四年在美國打造價值高達5,000億美元的AI基礎設施，並要生產AI超級電腦。投信法人表示，長線來看，台積電及相關半導體企業在美國擴廠計劃，對美國半導體板塊形成長期支撐，並帶動美國科技股成長，看好美股科技ETF後續表現。

台新標普科技精選ETF基金（009807）研究團隊表示，台積電在美國亞利桑那州的擴廠計劃，尤其是第三座晶圓廠導入先進的A16製程，代表未來技術領先和產能提升的關鍵節點。雖然短期尚未直接轉化為營收和利潤的顯著增長，但預期2028年該廠投產後，美國半導體產業鏈可發揮長期影響力及技術領先優勢。

短線科技股受川普關稅政策干擾波動較大，但反而提供長線投資人良好進場時機，不妨透過ETF分散持有相關科技股，可降低單一持股風險。

台新投信指出，就美國科技股長線趨勢分析，隨川普對進口產品徵收高額關稅，不少企業陸續將供應鏈遷往美國境內，目前台積電位於美國亞利桑那州鳳凰城廠房，已生產最新一代輝達晶片，同時與鴻海、緯創合作，在德州設立超級電腦製造廠，預計在未來12個月至15個月內啟動量產，在科技業回流美國製造下，美國科技股持續掌握優勢地位。

富蘭克林證券投顧分析，關稅戰將衝擊全球企業獲利表現，所幸美國企業財務體質相對強韌，在一片恐慌殺盤後，反而締造高品質或高股利股票低接機會。過去兩年美股頻創新高主要來自科技股帶動，同期間標普500等權重指數與美國高股利指數漲幅溫吞；經過這波無差異化股市崩盤，放眼全球或各產業已呈現新評價面機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。