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ETF募集 熱度不減

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

金融市場近期波動加劇，但新基金募集潮持續，當中又以ETF募集檔數最多，統計第2季目前已知募集或將募集的ETF共有十檔，勝過第1季七檔，顯示國人對ETF投資興趣高昂。

這十檔ETF中，台股ETF檔數四檔最多，其中主動式台股ETF三檔，債券ETF與海外股ETF各有三檔。

主動式台股ETF有三檔，最引人注意的，包括本周募集的野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），以及5月將募的群益台灣精選強棒主動式 ETF、統一台股增長主動式ETF，可望掀起新一波ETF熱潮。

財富管理專家表示，這幾年ETF投資熱度高，無論是被動式台股ETF或債券ETF，在規模與受益人數都有顯著增長。今年主管機關開放主動式ETF，為台灣ETF市場開啟投資新紀元，目前來看又以台股主動式ETF發行動作最積極，在市場因國際政經不確定性而震盪劇烈環境中，訴求主動選股、動態調整，又兼享ETF既有的投資便利性與投資組合透明等好處的台股主動式ETF，可望為投資大眾帶來更能靈活因應市況的投資新選擇。

群益台灣精選強棒主動式ETF經理人陳沅易表示，美國對等關稅議題發展仍存在不確定性，消息面變化料持續牽動市場投資情緒，短期而言台股波動難免，因此選股將重於選市。

整體來看，過往台股歷經多次景氣更迭、系統性風險的考驗，仍保持長期向上趨勢，類股輪動下，也都能找到投資亮點，近期隨籌碼面已經過大幅清洗，現階段正可利用回檔之際重新尋找價值被錯殺的好公司，主動式台股ETF因投資靈活度高，能因應不同市況，更快調整投資組合內容來應對，是投資人可多加善用的工具。

今年是主動式ETF元年，拔得頭籌的野村臺灣智慧優選主動式ETF已在昨（15）日至18日展開募集，預計5月5日掛牌上市。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，這檔全台首檔主動式ETF將提供投資人三大特色：聚焦台灣、智慧優選、主動升級。

透過野村台股團隊獨家「智慧優選」的基本面量化投資流程主動選好股；商品架構也主動升級，同時擁有ETF的便利性與專業投資團隊的主動選股，少了被動式ETF指數的限制，目標是追求超越基準指標績效表現的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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