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聯邦台灣精彩50 上市

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

ETF市場再添生力軍。聯邦投信募集發行的首檔ETF─聯邦台灣精彩50 ETF（009804），今（16）日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，台灣ETF市場今年繼3月13日保德信投信新加入發行ETF行列後，4月16日即將有今年第二家發行首檔ETF的聯邦投信加入。由聯邦投信募集發行的「聯邦台灣精彩50ETF證券投資信託基金」，簡稱「聯邦台精彩50」，受益憑證今日掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，聯邦台精彩50 ETF標的指數為「富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數」，成分股涵蓋臺灣證券市場中市值前50大的上市公司，代表藍籌股的績效表現。

指數成分股於季度審核時設有權重上限，個別成分股權重不超過30%。指數成分股涵蓋台灣市值最大的前50大公司，包含台積電、鴻海、聯發科及台達電等大型藍籌股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 證交所

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