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川普關稅打亂美債！00795B驚見違約交割2,565萬元 今年來最高金額
受到川普對等關稅影響，美債市場近日上沖下洗、罕見出現劇烈波動。也讓今年櫃買市場15日再出現爆出大額違約交割的標的，竟然是中信美國公債20年ETF（00795B），櫃買中心公告，券商申報中信美國公債20年ETF發生違約交割事件，為今年以來上櫃公司第五起鉅額違約交割案例，違約交割金額2,565萬元，也是今年以來最高金額。
根據櫃買中心網站資料，這起違約交割事件由券商永豐天母通報中信美國公債20年ETF違約交割。不過15日上櫃股票整體的違約交割金額為59,150元，金額並不高。
受到川普關稅政策干擾，00795B清明節連假以後股價劇烈震盪，4月7日上漲1.4%收在30.73元，4月9日下跌4.1%收在28.54元，15日上漲1.3%收在28.62元，近一周下跌3.9%。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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