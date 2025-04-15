彭博觀點：全球ETF將快速發展 2035年將達到35兆美元

近年來，全球ETF市場持續發展。自2018年起，隨著主動管理型ETF和主題類ETF的出現，以及眾多共同基金轉向ETF，ETF市場呈現加速增長的態勢。2024年，全球ETF資產管理規模同比增長32%，首次超過15兆美元。彭博預計全球ETF將持續快速發展，到2035年將達到35兆美元的規模。

彭博亞太區指數產品負責人莊戟指出，從資產類別來看，固定收益ETF在2022年經歷了艱難的一年後，於2023年重新成為投資者關注的焦點。去年，隨著市場對美國聯準會降息預期的增強，債券ETF吸引了超過4,400億美元的資金流入。今年，債券ETF維持增長趨勢，年初至今吸引了超過1,160億美元。受新關稅政策和經濟風險情緒的影響，市場預計今年債券ETF將會持續受益增長。

與此同時，隨著投資者對人工智慧、科技和加密貨幣等主題的熱情高漲，股票ETF過去一年成為資金流入最多的資產類別，吸引了超過1.2兆美元。儘管年初至今股票市場波動劇烈，但部分投資者認為市場調整帶來「逢低承接」的機會，因此股票ETF發行和資金流入仍維持增長趨勢。今年第1季度，全球股票ETF吸引了近2,750億美元資金流入，為債券ETF資金流入的兩倍多。

莊戟表示，台灣是亞洲最活躍的ETF市場之一，在本地監管機構和市場參與者的共同努力，以及市場基礎建設的不斷進步，為台灣ETF市場的快速發展打下堅實的基礎。金管會於去年推出政策，宣布開放主動式ETF以及被動式多資產ETF，相信此舉將進一步促進台灣ETF市場的多元化發展。目前台灣ETF市場的總資產管理規模已超過6兆元台幣（約2,000億美元），位居亞太地區第三位，過去三年的年均增長率超過20%。特別是債券ETF的發展尤為迅速，其規模已占據台灣ETF市場半壁江山，總資產規模已超過1,000億美元。

彭博的固定收益指數擁有超過52年的發展歷史，全球追蹤彭博指數的債券ETF資產管理規模超過1兆美元，占資產總額54%。台灣的債券ETF市場規模龐大，目前市場上105檔債券ETF中，有55檔追蹤彭博指數，總資產管理規模超過560億美元，占比近六成。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。