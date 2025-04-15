快訊

捷運石牌站驚傳砍人案！約50歲傷者背部遭刺送醫 目擊乘客尖叫

北分署霸凌案隨前部長下台 黃玲娜今回鍋勞動部政次

美司令曝台海若開戰「將有50萬人慘死」 防長顧立雄回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博觀點：全球ETF將快速發展 2035年將達到35兆美元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

近年來，全球ETF市場持續發展。自2018年起，隨著主動管理型ETF和主題類ETF的出現，以及眾多共同基金轉向ETF，ETF市場呈現加速增長的態勢。2024年，全球ETF資產管理規模同比增長32%，首次超過15兆美元。彭博預計全球ETF將持續快速發展，到2035年將達到35兆美元的規模。

彭博亞太區指數產品負責人莊戟指出，從資產類別來看，固定收益ETF在2022年經歷了艱難的一年後，於2023年重新成為投資者關注的焦點。去年，隨著市場對美國聯準會降息預期的增強，債券ETF吸引了超過4,400億美元的資金流入。今年，債券ETF維持增長趨勢，年初至今吸引了超過1,160億美元。受新關稅政策和經濟風險情緒的影響，市場預計今年債券ETF將會持續受益增長。

與此同時，隨著投資者對人工智慧、科技和加密貨幣等主題的熱情高漲，股票ETF過去一年成為資金流入最多的資產類別，吸引了超過1.2兆美元。儘管年初至今股票市場波動劇烈，但部分投資者認為市場調整帶來「逢低承接」的機會，因此股票ETF發行和資金流入仍維持增長趨勢。今年第1季度，全球股票ETF吸引了近2,750億美元資金流入，為債券ETF資金流入的兩倍多。

莊戟表示，台灣是亞洲最活躍的ETF市場之一，在本地監管機構和市場參與者的共同努力，以及市場基礎建設的不斷進步，為台灣ETF市場的快速發展打下堅實的基礎。金管會於去年推出政策，宣布開放主動式ETF以及被動式多資產ETF，相信此舉將進一步促進台灣ETF市場的多元化發展。目前台灣ETF市場的總資產管理規模已超過6兆元台幣（約2,000億美元），位居亞太地區第三位，過去三年的年均增長率超過20%。特別是債券ETF的發展尤為迅速，其規模已占據台灣ETF市場半壁江山，總資產規模已超過1,000億美元。

彭博的固定收益指數擁有超過52年的發展歷史，全球追蹤彭博指數的債券ETF資產管理規模超過1兆美元，占資產總額54%。台灣的債券ETF市場規模龐大，目前市場上105檔債券ETF中，有55檔追蹤彭博指數，總資產管理規模超過560億美元，占比近六成。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF 彭博

延伸閱讀

全覆蓋金融機構 陸印金融「五篇大文章」總體統計制度

川普找臺階 習不肯致電 都愛面子不認輸

川普關稅致通膨壓力回馬槍！00687B迎利空式降息、00725B成股市保護傘

小摩：美債可能已觸底

相關新聞

川普關稅打亂美債！00795B驚見違約交割2,565萬元 今年來最高金額

受到川普對等關稅影響，美債市場近日上沖下洗、罕見出現劇烈波動。也讓今年櫃買市場15日再出現爆出大額違約交割的標的，竟然是...

彭博觀點：全球ETF將快速發展 2035年將達到35兆美元

近年來，全球ETF市場持續發展。自2018年起，隨著主動管理型ETF和主題類ETF的出現，以及眾多共同基金轉向ETF，E...

009804「持股上限30％」長期投資能有機會走更穩健！減少單一公司帶來的風險

聯邦投信指出，在此次新發行的009804台灣精彩50ETF中，設計了單一公司持股比重上限為30%的風險控制機制，旨在防止某一單一公司權重過高而導致ETF波動過大，這樣的設計能讓ETF的表現更符合整體市場走勢，而非僅依賴單一公司。

半導體準備接招？法人：想收穫微笑曲線 站在場上才有球打

國外法人機構推估，在「事件性熊市」下，全球經濟若要回到過往水準，可能需要八個月至一年的時間；倘若經濟持續衰退，則可能需要...

降價版的0050績效擊垮006208稱霸…還沒降也贏！懶錢包：但比淨值報酬反過來

改比市價報酬結果超級大逆轉，變成原來0050全面勝出。1月沒降價贏了，2、3月降價也贏了。0050成功在Q1擊垮006208稱霸。

ALL IN大盤…直接認清「不靠運氣靠時間」！清流君：放手讓市場做它該做的事

ALL IN投資大盤就是讓你站在「不靠運氣，靠時間」的那條路上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。