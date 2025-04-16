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卸任後首發表演說 拜登：川普執政不到百日 大傷美國

他曝「00980A三大優勢」喊買！看好「1時機」後股價上漲報酬可觀

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00980A。台股示意圖。本報資料照片
網友討論00980A。台股示意圖。本報資料照片

金管會今年開放主動式交易所交易基金（主動式ETF）及國內外成分證券平衡型指數股票型基金（被動式平衡型 ETF）新業務，野村投信宣布將募集業界首檔主動式台股ETF-野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A），預定5月5日掛牌上市。PTT網友打算申購，主因為野村台股基金近五到十年表現良好，加上市場波動大，主動型ETF操作相對靈活，且現在建倉的ETF，成分股都比去年買的還要更便宜，預計等川普不確定性因素消退後，股價可望上漲報酬可觀。

主動式ETF是由基金經理人依據公開說明書所訂定的投資目標與投資策略，主動選股以建構投資組合，相較於現行被動式ETF以追蹤標的指數為目標，主動式ETF在操作方面具有更多的彈性。

一名網友在PTT發文表示，他已經申購該檔ETF，，原因包括野村過去基金績效優異、面對川普回歸等不確定因素需更靈活的策略應對、以及目前建倉位階相對便宜。原PO打算持有半年觀察後，再決定是否加碼，並拋出話題詢問大家意見：「不知大家怎麼看這檔？」

原PO近一步指出，野村台股基金在近5至10年的表現可圈可點，在市場動盪之際，更偏好主動型ETF的靈活操作性。尤其面對可能當選的川普施政風格難以預測，主動換股機制有望及時反應市場風險。此外，目前大盤位階回落，新掛牌ETF建倉成本更低，若未來中小型股補漲，報酬空間也值得期待。

貼文一出，立刻引來兩派網友激烈交鋒。支持者認為野村過往操盤經驗不容小覷，「之前買他們家基金績效都很猛」、「這檔位置不錯、先上車再觀察」、「五年績效300%，大幅勝過大盤與0050！」、「可以放空的主動ETF太帶感，操太爛直接空爆他」。

不過反對聲浪也不小，許多網友質疑主動型ETF與傳統基金無異，「不就是換湯不換藥」、「主動式就是賠錢更快」、「選錯經理人等於被天天豪賭」、「季配太頻繁，績效會被稀釋」、「還沒掛牌就準備破發」，有人甚至以「圈錢、造勢商」形容目前的ETF發行潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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