00919配息發了！投資人爽被錢叫醒 網樂喊：很有機會秒填息

台股ETF股利大發送，統計共有10檔發放逾182億元現金股利，預計232萬6,402人一早被錢香醒，平均每位可領7,844元。根據CMONEY統計資料顯示，15日包括群益台灣精選高息（00919）等共10檔台股ETF發放股利，其中以年化配息率最高的00919發放106億元最多。PTT網友熱議「00919百萬股民每人可領近一萬元」，雖然有網友大讚00919近期股價下跌幅度不大，但卻被其他人狠酸「又填不了息，左右互換也能吹」。另有人猜測近期大盤波動劇烈，00919很有機會秒填息。

00919的受益人數今年來持續成長且不斷創新高，據了解，00919以除息前約114萬受益人數來計算，平均每位受益人可拿到9,242元，等於平均每個月有3,081元配息收入，讓00919的受益人有種意外加薪的驚喜。市場法人表示，台股在經過上周大跌逾8%的大怒神震盪後，00919股價也難逃下跌命運跌破月線，目前價格來到相對低點，投資人若看好00919未來的穩定配息政策，可以趁現在甜甜價逢低把利息再滾入投資。

一名網友在PTT發文表示，00919配息0.72元即將發放，「百萬股民嗨翻，股利準備入帳囉！每人可領近一萬元，應該已經屌打個股了吧?」

其他人則留言「好爽！夠我生活一個月了」、「還好移到右手沒被川投顧弄」、「00919這波沒跌太多」、「明明9點才上班、7點多就被通知叫醒原本超級不爽，看到錢入帳，剛好一堆帳單要繳費，真的很舒服」、「很不錯，再投入滾複利」、「今天入帳7200元，不無小補」、「 一堆酸蛙賠到脫褲子三次，在那邊眼紅」、「在這個時候配息，很有機會秒填息，散戶爽爆」。

但也有人持反面意見表示「00919又填不了息，左右互換也能吹」、「看了覺得真可憐」、「一張才發720可以說能領7千也是不簡單」、「左手換右手還要抽二代健保跟所得」、「重點是要填息啊」、「有多香？不看帳面虧損嗎」、「我ok，你先買」、「令人鼻酸」、「被股價臭暈還差不多」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。