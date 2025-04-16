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信貸250萬全買0056⋯30年後躺著領息？網戳破幻想曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想花250萬買0056。本報資料照片
網友想花250萬買0056。本報資料照片

無懼川普壓力，上週台股ETF投資人數創新高，單周受益人增加最多的前4名分別為元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）。有網友考慮貸款250萬，每月需還款1.3萬，他打算將貸款全數投資0056，平均每月可收到2萬元的股息。但有人替他擔心「0056 配息只有5-6% ，別被去年的9%騙了」，甚至建議他不如買VT或VTi都會比台股安全。

一名網友PTT發文表示，他貸款250萬，打算20年期每月還款1.3 萬元，再「all in」高股息 ETF 0056，並預估每月可領約2萬元配息，搭配「清心寡慾」生活，期待30年後躺著領被動收入過活。原PO表示，若0056年均配息水準維持穩定，即便遇上表現不佳的狀況，長期仍可達到現金流目標。他還補充，這樣的策略「是不是很有吸引力？」

對此其他人則不以為然，有人質疑貸款條件是否屬實，紛紛留言「信貸怎麼可能20年？根本是房貸吧？」、「乾脆貸2500萬直接退休」、「在股市相對低點的時候買0056，我覺得有點可惜」、「哪間可以信貸20年？該不會是幻想文？」 。

不少人開始分析高股息ETF的真實配息率與風險，網友指出「0056去年配 9%，但平均大概就是 5～6%」、「長榮或 00713 更有成長性」、「我自己存3年，目前帳面還是負的，心態要穩才撐得過」「買0056不如買長榮」、「看回測怎麼樣都是選00713」、「萬一配息減少、股價大跌，會不會連貸款都還不起？」、「不要再買台股去買VT或VTi都會比台股安全，0056 配息只有5-6% ，別被去年的9%騙了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 ETF PTT 台股 長榮 高股息

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