降價版的0050績效擊垮006208稱霸…還沒降也贏！懶錢包：但比淨值報酬反過來

元大台灣50（0050）今年初大幅調降經理費和保管費，比最大競爭對手富邦台50（006208）更更更便宜。正好2025年第一季結束了，紙面上的戰力是一回事，實際成果才是真理。

就用真實的數據比一比，誰才是更好的臺灣50呢？

背景資訊

2016年底富邦投信宣布006208經理費減半降至0.15%。此後的每一年年年績效都幾敗0050，一路贏贏贏，幾乎沒有懸念。

更靠著台股ETF數一數二低費用率打響名號，人氣急起直追，股東人數近逼前輩。說0050沒有壓力肯定是騙人的。

0050從2025年1月24號起「大降價」，經理費最低的部分只要0.05%，保管費最低的部分則是0.025%。空前便宜的數字震撼市場，台灣第一檔ETF又是規模排行榜No.1的老大哥要認真拚了。

順帶一提，0050目前還有個分割計劃在跑，結果預計4月24號出爐；可持續關注後續發展。

總之00608當初靠著更好更便宜贏得投資人的青睞，如今風水輪流轉，0050這兩個多月股東人數大暴漲，衝破100萬大關，有跟高股息ETF 00919、0056一戰的氣勢。

到底誰贏？

不過說到底，真正決勝負的重點還是在報酬率，馬上來揭曉真實成績，結果很意外。

費用大降價版本的0050對上006208，居然在實戰中沒有取得優勢，反而全面潰敗。首先1月份「改制前」，輸了屬於意料之中；到2月份，經保費更低的0050不僅沒能贏，績效還落後0.02%。直到3月份，總算找回顏面扳成平手。

看了2025年Q1逐月成績比拼毫無懸念。不管統計完整的1到3月，或是只算0050降價後的2到3月，全是由006208勝出。

當然第一季台股表現不佳，跌少就能是贏家。原來投資人根本不用煩惱換不換0050，堅定信仰006208就對了。

但有沒有其他可能呢？有的！

ETF其實有兩種價格：淨值和市價。

淨值：是把ETF持有的資產加起來，除以發行的總單位數，代表ETF的真實價值 市價：則是在股票市場上買賣，雙方決定成交的價格 投信公告的報酬率就是以淨值為準

也有人認為，看市價更能代表投資人真實的報酬情形。

改比市價報酬結果超級大逆轉，變成原來0050全面勝出。1月沒降價贏了，2、3月降價也贏了。0050成功在Q1擊垮006208稱霸。

不過ETF有更高的市價代表偏離了淨值，常見的情況像是買氣旺盛，就可能推高溢價幅度，或是「套利機制」運作沒那麼良好時，也會放大折溢價的幅度。當高溢價出現報酬率往往也越高。

追蹤成效

另一方面，還有的指標也很重要：「追蹤成效」誰的報酬率更貼近指數呢？

把原來0050和006208的淨值報酬、市價報酬都列出來，和其追蹤的臺灣50指數比一比。從真實價值的淨值出發，兩檔臺灣50ETF都落後指數，006208落後的幅度較小。

從買賣成交的市價出發，兩檔臺灣50都領先指數，0050領先的幅度更大，但這代表更大的偏離，沒有做到忠實複製指數表現。

為何0050淨值表現贏不了006208

奇怪，明明0050已經大幅調降經保費，股票型ETF最低，為什麼沒法順利取勝呢？

為了探究報酬率的真相，來看看0050真實的內扣吧。也就是除了經理費、保管費，還得算上營運這檔ETF的開銷和交易成本，全部加起來才會是總費用率。

錄影時三月的數字還沒出爐，不過可以大概感受一下，也找了去年同期當參考。

一月

這時0050還是舊版費率，開銷確實比006208高。

二月

降價的0050雖然沒能壓得更低，不過成功追平006208，代表費用率並沒有扯後腿，而是追蹤能力的落後，導致最終在淨值報酬率PK中落敗。

補充說明

原來0050在降費前，經保費合計是0.355%，降費後合計約0.14%。0055則是0.185%。兩者差距0.045%，其實沒有想像中的大。而且006208在交易成本上有些微優勢（收取申贖費），在0050規模持續長大前，不一定能在費用率上明顯甩開006208。

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